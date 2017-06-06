Раскрасить детство

День защиты детей в Доме общественных организаций отметили праздником творчества

Стать на время красивым, грациозным, быстрым и ловким животным – кто из детей, играя, не увлекался такими метаморфозами. Во дворе Дома общественных организаций ребятишкам предоставили возможность. Выпускники лагеря «Пламенный» с помощью аквагрима превращают девочек в лисиц или зайцев, а некоторые модницы становятся яркими бабочками. Мальчики просят сделать из них, например, Человека-паука. Мастера аквагрима берутся за любые задания – в День защиты детей каждый получит красочный рисунок и море радости!

– Дети чаще всего просят нарисовать им какое-либо животное или сказочного персонажа. Мы заряжаем их хорошим настроением, и ребята идут на другие станции в отличном расположении духа, – рассказала волонтер Анастасия Лобанова.

С самого утра во дворе Дома общественных организаций работает игровая площадка с множеством станций. Детвора под руководством опытных наставников осваивает технику оригами, разгадывает ребусы, танцует под веселую музыку. Самых маленьких гостей праздника завлекли в хоровод ростовые куклы – бойкий петушок и два зайца, серый и белый. В это время ребята постарше набрасывают кольца на надувные кактусы, погружаются в жизнь индейцев, играют в городки, баскетбол и футбол. Дети весело общаются друг с другом, пусть все они разные: некоторые гости – ребята из детских домов.

– У этих детей не все в жизни складывается так, как бы они хотели, – говорит организатор торжества Екатерина Копенкина. – Мы хотим порадовать их. Надеемся, что они запомнят наш лагерь и когда-нибудь приедут в «Пламенный».

Над площадкой несется громкий детский смех, а значит, праздник удался. Дети совсем не хотят расходиться. Но главное, что к концу праздника у них остается аквагрим на лице, воздушные шарики и оригами в руках и хорошее настроение!

Мария Жарикова