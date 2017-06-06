Спортивный курьер

«Десантницы» разгромили «Челси»

В Рязани, на стадионе «Спартак», в матче 1/8 финала Кубка России по футболу среди женских клубов «Рязань-ВДВ» крупно, со счетом 7:0, переиграла московскую команду «Челси». В первом тайме хет-трик оформила Елена Данилова, два гола забила Ольга Бойченко, один мяч в ворота соперниц провела Ольга Басанская. После перерыва отличилась Арина Колесникова.

«Рязань-ВДВ» выступала в таком составе: Самсон, Шейкина, Беломытцева (Алешичева, 46), Макаренко, Медведь (Власенко, 46), Синютина (Алексанян, 46), Басанская, Осипова, Бойченко (Еремева, 46), Данилова, Федорова (Колесникова, 46). В четвертьфинале подопечные Константина Климашина в Москве 22 июня встретятся со столичной командой «Чертаново».

Сообщаем результаты остальных поединков 1/8 финала: «Академия футбола» (Тамбов) – «Дончанка» (Азов) – 0:3, «Кубаночка» (Краснодар) – СШ (Краснодарский край) – 9:0, «Звезда 2005» (Пермь) – ФК «Уфа» – 8:0, «Торпедо» (Ижевск) – ЦСКА – 0:9, «ДЮСШ-13» (Ярославль) – «Чертаново» – 0:18. Матч «Россиянка» (Московская область) – «Спартак-Свиблово» (Москва) состоится 10 июня.

В четвертьфиналах 22 июня сыграют «Дончанка» и «Звезда-2005», ЦСКА и «Кубаночка», «Енисей» встретится с победительницами пары «Россиянка» – «Спарта-Свиблово».

Чья форма красивее?

Рассказывает ведущий проекта футбольного турнира на Кубок «Русской кожи» Михаил Жарков: «Проведен конкурс на самую красивую форму. В четвертый раз подряд в «Золотом кубке» победила команда «МФК Вятич». Это ее уже пятый «золотой» успех. В Серебряном кубке жюри лучшей признало форму команды «Дубровка», в Бронзовом – «Nova Technology», в ветеранском – форму команды «Приток». Что касается чисто спортивной стороны, сейчас начался турнир плей-офф, проигравшие в котором выбывают из борьбы за награды. В Золотом кубке квартет сильнейших составили «Интерьерный вопрос» и «Германия Авто», «Уютный дом 62» и «Автоимпорт», в Серебряном – «Партизан» и «РФ МУ», «ЛФК Авангард» и «МФК СЧВ Экология дома», в бронзовом – «Компания Апельсин» и МФК «Альбион», «Эверест» и «Огастус», в ветеранском – «Атрон» и «Автоимпорт», «Приток» и «Электрсоеть». Матчи этих пар состоятся 10 июня, в Рязани, на стадионе «Золотые купола», начало первых – в 9.00.

До лидеров – одно очко

В Минске набрал скорость мужской чемпионат Европы по шахматам. Спор за награды ведут 398 игроков, представляющих 39 стран, и среди них – рязанец, международный гроссмейстер Дмитрий Андрейкин. В ходе турнира наш земляк сыграл вничью с международным мастером Микой Карпуненом из Финляндии, международным гроссмейстером, украинцем Владимиром Онищуком и международным гроссмейстером из Голландии Бенджамином Боком, одержал победы над международным мастером Огулсаном Канмазалпом (Турция) и международным гроссмейстером, россиянином Сергеем Григорянцем. Набрав 3,5 очка из пяти возможных, рязанец закрепился в группе игроков, которые делят места с 32 по 86-е. У квартета лидеров – по 4,5 очка. Турнир завершится 10 июня. Шахматисты, занявшие места с первого по 22-е, станут обладателями путевок на Кубок мира – 2017.