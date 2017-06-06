Медицина стала ближе

Работники предприятий и учреждений региона проходят скрининговое обследование здоровья

Главное богатство государства – это люди, а главное богатство человека – его здоровье. С этим трудно поспорить. Однако поддерживать здоровье на должном уровне в наш суетный век не так-то просто, зачастую времени не хватает даже на самое важное. Как вовремя узнать о первых симптомах заболевания, предупредить его профилактическими мерами, получить консультацию специалиста и затратить на это минимум времени? Таким вопросом задались активисты трудовых коллективов ведущих предприятий региона. Ответ на него был найден вместе с сотрудниками организаций здравоохранения области. В итоге в этом году в Рязанской области дан старт уникальной акции «Факторам риска – бой!», которая позволяет провести скрининг здоровья без отрыва от производства.

Команды врачей, состоящие из специалистов основных направлений (терапии, кардиологии, диетологии), начали плановые посещения предприятий региона. Первыми обследование прошли работники ЗАО «Русская кожа», к слову, инициировавшие проект «Факторам риска – бой!». Один из его инициаторов – технолог Виктория Епифанова – пояснила, что идея проекта возникла после того, как на предприятие приехал глава региона Николай Любимов. По ее словам, отправной точкой стал разговор с Николаем Любимовым о необходимости внедрения на производствах региона здоровьесберегающих технологий и повышения доступности медицинского обслуживания. «Увлеченные своей работой люди часто забывают о здоровье. Было бы хорошо пройти обследование прямо на предприятии», – поделилась Виктория Епифанова. Инициативу поддержало местное отделение партии «Единая Россия». И вот на «Русскую кожу» выехал персонал рязанской больницы №10, медики провели скрининговое обследование персонала предприятия.

Вторыми, принявшими участие в проекте, стали сотрудники библиотеки имени Н.С. Гумилева и Дворца культуры Шиловского района. Встреча с медиками местного «Центра здоровья» была посвящена раннему выявлению заболеваний сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.

Отметим, что «Центр здоровья», открывшийся при районной центральной больнице в 2011 году, располагает современными российскими разработками и оборудованием в области тестирования. Опыт выездной работы у специалистов Центра немалый.

– В нашем районе пять лет работает автопоезд «Забота и здоровье». Врачи ЦРБ выезжают в села, где на обследование, в основном, приходят пенсионеры, которые больше нуждаются в лечении, чем в профилактике, – говорит заведующий «Центром здоровья» Александр Барабанов. – Выезды врачей на предприятия – новое направление нашей работы. Они позволят не только оперативно провести обследование здоровья сотрудников, но и по результатам составить индивидуальную программу здорового образа жизни для каждого, помочь отказаться от вредных привычек, если таковые имеются.

Обследование прошли более 100 шиловцев. Они проверили состояние сердечно-сосудистой системы на аппарате кардиовизор. Кардиовизиография – это достаточно редкий метод проведения экспресс-диагностики, позволяющий с достоверностью до 80% выявить имеющиеся нарушения в работе сердца. Диагностика занимает не больше одной минуты и позволяет врачу и пациенту наглядно увидеть не только существующие проблемы в области сердца, но и предсказать возможные появления их в будущем. Те, кто страдает никотиновой зависимостью, смогли оценить концентрацию углекислого газа в своем организме благодаря газоанализатору и тестеру «Фагестрема», получить консультацию, как избавиться от зависимости с минимальным дискомфортом. Еще один прибор, который привезли медики на предприятия, – пульсоксиметр. Это современный диагностический прибор для определения количества кислорода в артериальной крови и частоты сердечного пульса. Сотрудники Дворца культуры и районной библиотеки с удовольствием прошли обследование. По словам директора Дворца культуры Любови Карпуниной, напряженный рабочий график самодеятельных артистов не всегда оставляет время на посещение врачей.

– Очень здорово, что медики приехали к нам сами. Возможность получить объективную оценку своего здоровья непосредственно на рабочем месте – это большое удобство, – говорит Любовь Карпунина.

Слова благодарности в адрес медиков и инициаторов проекта звучали и от сотрудников библиотеки имени Н.С. Гумилева. У них свои «профессиональные» заболевания – регулярной проверки и профилактики требует, прежде всего, зрение. Все, кому было необходимо, получили в этот день консультацию офтальмолога.

Выездные посещения врачей предприятий региона будут продолжены. Предполагается, что только в Шиловском районе в течение года будут обследованы более двух тысяч работников. Медицинская помощь становится все более и более доступной.

Среди тех, кто прошел обследование в этот день, – заместитель главы администрации района, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Людмила Агафонова. Она отметила, что местное отделение партии «Единая Россия» совместно с главами поселений, благотворительным фондом «Забота», общественностью участвует в работе районного автопоезда «Забота и здоровье». Ежегодно осуществляется до 17 выездов, более 6000 человек проходят обследование квалифицированных специалистов рядом с домом.

Нет сомнения в том, что новый проект обещает быть массовым и эффективным. Такой масштаб объясняется тем, что он помогает решить одну из главных задач, поставленных руководителем Рязанской области Николаем Любимовым: обеспечения качества и доступности медицинских услуг. На встрече с Полномочным представителем Президента РФ в ЦФО Александром Бегловым глава региона подчеркнул, что его основная цель – вывести область на качественно новый уровень развития. Проект «Факторам риска – бой!» направлен на решение этой задачи.

Прямая речь

Николай Любимов,

глава Рязанской области:

Создание благоприятных условий жизни населения – важнейшая составляющая региональной политики. Необходимо сохранить и закрепить положительную динамику в демографии, стимулируя рождаемость и снижая смертность, за счет повышения качества и доступности медицинской помощи.

Татьяна Манакина,

главный врач Шиловской ЦРБ, депутат Рязанской областной Думы:

– Руководитель региона Николай Любимов поставил задачу определить меры по повышению эффективности работы первичного звена системы здравоохранения в целях обеспечения пациентов качественной и доступной медицинской помощью. Очень приятно, что сами жители проявляют активность, выступают с конкретными инициативами как сохранить и поддержать свое здоровье.

Людмила Агафонова,

заместитель главы администрации района, секретарь местного отделения партии «Единая Россия».

– Спасибо специалистам больницы за профессионализм, готовность оказать высококвалифицированную медицинскую помощь жителям.