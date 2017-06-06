На крыльях музыки и слова

Шестой фестиваль искусств «Кремлевские вечера» открылся оперой «Князь Игорь»

Фестиваль искусств «Кремлевские вечера» с нетерпением ждут ценители оперной и музыкальной классики, проникновенного поэтического слова. Концерты проходят на территории Рязанского кремля. Как и в прошлом году, погода не благоприятствует артистам и слушателям. Поэтому в день открытия фестиваля было принято решение провести первый концерт в большом зале областной филармонии. Те зрители, что узнали об этом в последний момент, успели переместиться с продуваемой всеми ветрами Кремлевской площади в теплое и уютное помещение. Естественными историческими декорациями пришлось пожертвовать ради удобства публики и артистов, которых ничто не должно было отвлекать от исполнения истинного шедевра мирового музыкального театра. Давали «Князя Игоря» Александра Бородина. Опера звучала в концертном исполнении. Зрители услышали самые знаменитые и популярные арии и музыкальные темы творения выдающегося композитора, одного из создателей «Могучей кучки».

В основу оперного сюжета положен памятник древнерусской литературы «Слово о полку Игореве». Боль за судьбу Отечества, роковая ошибка полководца, переоценившего силы своего войска и поддавшегося тщеславию, а еще необходимость блюсти княжескую честь в плену у половцев, отказываясь от тайного побега, и долг правителя перед своим народом, ожидающим своего спасителя на родине… Ни сна, ни отдыха измученной душе! Но именно такая жизнь, когда властитель не ищет личных благ, а озабочен только одним – как не погрешить против правды, и является подлинно нравственной и ценной в глазах мира. Могучий богатырский характер и непреклонность воплотил в образе Новгород-Северского князя Игоря Святославовича солист Московского театра «Новая опера» Алексей Антонов.

«Новая опера» – один из самых молодых музыкальных театров страны, он основан Евгением Колобовым и ныне носит имя этого выдающегося дирижера. Солисты театра, исполнившие заглавные партии оперы, выступили в сопровождении Рязанского губернаторского симфонического оркестра. В этом году оркестру исполняется 55 лет, свою историю он ведет от любительского симфонического оркестра, впервые выступившего в Рязани в марте 1962 года. В создании мощного и величественного музыкально-драматического действия принимал участие Рязанский камерный хор под управлением Ирины Антоновой и Алексея Ракина. Хору и оркестру (главный дирижер Сергей Оселков) и достались самые горячие аплодисменты и крики «браво».

В афише шестого фестиваля искусств «Кремлевские вечера» шесть концертов. Приглашены заслуженные артисты России Ольга Кабо и Нина Шацкая, Павел Любимцев. Впервые в Рязань приедет хор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, выступят и такие известные коллективы, как Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Н.П. Осипова, филармоническая хоровая капелла «Ярославия». Юные дарования, стипендиаты губернатора области и благотворительного фонда «Новые имена» покажут свое искусство вместе с Губернаторским симфоническим оркестром. Ближайший концерт «Кремлевских вечеров» состоится уже сегодня, 6 июня. Пушкинский день организатор фестиваля – областная филармония приглашает провести в компании с Павлом Любимцевым, который поведет рязанцев в захватывающее путешествие по сказкам А.С. Пушкина.