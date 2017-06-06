Основа для нового баланса

Открытие «Русских сезонов » в Японии, привлекшее внимание тысяч жителей Страны восходящего солнца. Московский книжный фестиваль «Красная площадь», собравший читателей и издателей. Открытие памятника Ивану Бунину во французском Грассе. Эти события культурной жизни вызвали интерес не только у наших соотечественников. Но главное внимание политических и экономических элит, мировой прессы на минувшей неделе было уделено Петербургскому Международному экономическому форуму (ПМЭФ), который в этом году прошел в двадцать первый раз.

У каждого форума – свой девиз. У нынешнего он звучал так: «Поиск нового баланса в глобальной экономике». Тема – весьма актуальная в сложившейся на нынешний момент геополитической обстановке, обусловленной далеко не только трехлетними экономическими и политическими санкциями в отношении нашей страны. Меняется и расклад сил на внешнеэкономической арене, и векторы их развития. Каким должен стать базис, который бы обеспечил достаточный уровень устойчивости для дальнейшего развития? Об этом и не только шла речь на полях Санкт – Петербургского форума.

ПМЭФ уже давно стал признанным авторитетным собранием, где обсуждаются проблемы общемирового уровня. И в то же время он стал местом, где заключаются договоры и соглашения, которые становятся реальными рычагами в развитии экономики.

И год за годом коэффициент их полезного действия растет. Эксперты приводят такие цифры. На проходившем в 1998 году, втором по счету, форуме было подписано 52 договора и протокола о намерениях на сумму 2,5 млрд. долларов. В минувшем году на двадцатом форуме (несмотря на нарастающую волну санкций в отношении России) подписано 500 контрактов. В семь раз вырос объем сумм по подписанным открытым соглашениям. И 21-й форум оправдал ожидания, которые с ним связывали представители деловых кругов со всех континентов.

Пленарное заседание – это всегда и политические акценты. Президент Владимир Путин расставил их предельно четко. Четко определены и ориентиры развития экономики завтрашнего дня, в которой будет уделено самое серьезное внимание цифровым технологиям во всех сферах, причем российским цифровым технологиям, которые будут обеспечены самой современной отечественной системой безопасности.

Профессия инженера становится самой востребованной – и сегодня, и в ближайшем будущем. Инженеры требуются в самых различных отраслях. Но инженеры, способные отвечать самым современным требованиям. Подготовка таких специалистов – тоже одна из главных задач, о которой шла речь на форуме.

Есть ли основания для выстраивания таких масштабных планов в условиях продолжающегося санкционного нажима? Да, конечно, хорошего в санкциях мало. И об этом еще раз говорил Президент на форуме. Но посмотрим, как все же жила наша российская экономика в эти три санкционных года. Сельское хозяйство демонстрирует рост (в том числе и благодаря санкциям). Темпы прироста иностранных инвестиций в нашу экономику быстрее, чем рост ВВП, несмотря на неослабевающее давление со стороны США и Евросоюза. Растет объем несырьевого экспорта из России. Так что есть основания для выстраивания новой экономики – экономики завтрашнего дня. О чем, собственно, и шла речь в Санкт-Петербурге. И подписанные главой региона Николаем Любимовым в рамках форума договоры, соглашения – тому убедительное подтверждение.