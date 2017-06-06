15:24 МСК
Вторник
06 / 06 / 2017
Выпуск № 101 (5388)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
86

Лучшие инициативы – в практику

00:01 / Из официальных источников
Глава рязанского региона Николай Любимов подписал Соглашение о взаимодействии области с АСИ

3 июня на Петербургском международном экономическом форуме глава региона Николай Любимов подписал Соглашение с АСИ о внедрении в Рязанской области успешных практик предоставления гражданам государственных услуг. От Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов подпись под документом поставила генеральный директор Светлана Чупшева.

Соглашением предусмотрено внедрение в Рязанской области проекта «Магазин верных решений», разработанного Агентством стратегических инициатив.

В нем собраны лучшие практики предоставления государственных услуг гражданам, выявленные по итогам всероссийского конкурса, проводившегося среди субъектов Российской Федерации. В рамках проекта разработана отраслевая модель создания комфортной городской среды и модернизации коммунальной инфраструктуры.

В Рязанской области планируется внедрить практику «Народный бюджет», что позволит эффективно реализовывать муниципальные инициативы. Документом предусмотрено такое направление, как «Синергия комплексного благоустройства дворовых территорий и ремонта подъездов многоквартирных домов». Кроме того, будет использоваться практика «Гражданские инициативы и сервис электронных референдумов», что позволит активно вовлекать заинтересованных граждан в выработку и принятие решений, важных для региона, с применением сервиса электронных опросов.

По словам Николая Любимова, в Рязанской области уже реализован ряд успешных практик, разработанных АСИ, которые хорошо зарекомендовали себя. «Внедрение новых продуктов будет продолжено для того, чтобы улучшать жизнь людей», – подчеркнул Николай Любимов. Он поблагодарил руководство АСИ за инициативы, предложенные к реализации, и выразил уверенность, что совместная конструктивная работа будет продолжаться.

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева высоко оценила тесное сотрудничество с регионом. «Именно в этом мы видим свою основную задачу. Очень хорошо, когда регионы не конкурируют между собой, а делятся лучшими решениями по различным направлениям социально-экономического развития друг с другом. Такой механизм, как «Магазин верных решений», позволяет нам оперативно внедрять лучшие разработки по всей стране. Уверена, что Рязанская область использует наработки других регионов и станет сама «шкатулкой» новых практик, которые можно распространить по всей стране. Ждем инициатив, предложений, которые можно тиражировать на федеральном уровне», – подчеркнула генеральный директор АСИ.

Николай Любимов:
«Эти практики направлены на укрепление диалога власти и граждан, поддержку проектов, которые предлагают жители региона, на благоустройство».

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 101 (5388) от 06 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
Вести районов
Инвестиционные старты
3 июня на Петербургском международном экономическом форуме прошла панельная дискуссия «Регионы России: взгляд инвестора».
По материалам официального сайта Правительства области
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Море – детям
Полторы тысячи маленьких рязанцев отдохнут в Анапе
Анна Добролежа
Экология
Плыви, малек!
В водоемах Рязани станет больше рыбы
Людмила Иванова
Вести районов
Вести районов
Общество
На празднике у соседей
Глава Рязанской области Николай Любимов принял участие в празднике, посвященном освящению храма Сошествия Святого духа, и побывал на фестивале музыкальных редкостей и гастрономических изысков «Шкинь-Опера»
Марина Шерфединова
Общество
Для удобства всех
9 июня начнут действовать платные парковочные места еще на 20 участках улиц в центральной части Рязани
Вячеслав Астафьев
Акция
Будущее без дыма
В регионе стартовала акция отказа от курения
Анна Добролежа
Экология
При хорошей погоде…
Очень юной сменой пополнились ряды рязанских экологов
Татьяна Банникова
Инициатива
Медицина стала ближе
Работники предприятий и учреждений региона проходят скрининговое обследование здоровья
Культура
На крыльях музыки и слова
Шестой фестиваль искусств «Кремлевские вечера» открылся оперой «Князь Игорь»
Димитрий Соколов
Культура
В гостях у пушкинского потомка
было это более тридцати лет назад в Москве
Общество
Раскрасить детство
День защиты детей в Доме общественных организаций отметили праздником творчества
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы