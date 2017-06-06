Лучшие инициативы – в практику

Глава рязанского региона Николай Любимов подписал Соглашение о взаимодействии области с АСИ

3 июня на Петербургском международном экономическом форуме глава региона Николай Любимов подписал Соглашение с АСИ о внедрении в Рязанской области успешных практик предоставления гражданам государственных услуг. От Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов подпись под документом поставила генеральный директор Светлана Чупшева.

Соглашением предусмотрено внедрение в Рязанской области проекта «Магазин верных решений», разработанного Агентством стратегических инициатив.

В нем собраны лучшие практики предоставления государственных услуг гражданам, выявленные по итогам всероссийского конкурса, проводившегося среди субъектов Российской Федерации. В рамках проекта разработана отраслевая модель создания комфортной городской среды и модернизации коммунальной инфраструктуры.

В Рязанской области планируется внедрить практику «Народный бюджет», что позволит эффективно реализовывать муниципальные инициативы. Документом предусмотрено такое направление, как «Синергия комплексного благоустройства дворовых территорий и ремонта подъездов многоквартирных домов». Кроме того, будет использоваться практика «Гражданские инициативы и сервис электронных референдумов», что позволит активно вовлекать заинтересованных граждан в выработку и принятие решений, важных для региона, с применением сервиса электронных опросов.

По словам Николая Любимова, в Рязанской области уже реализован ряд успешных практик, разработанных АСИ, которые хорошо зарекомендовали себя. «Внедрение новых продуктов будет продолжено для того, чтобы улучшать жизнь людей», – подчеркнул Николай Любимов. Он поблагодарил руководство АСИ за инициативы, предложенные к реализации, и выразил уверенность, что совместная конструктивная работа будет продолжаться.

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева высоко оценила тесное сотрудничество с регионом. «Именно в этом мы видим свою основную задачу. Очень хорошо, когда регионы не конкурируют между собой, а делятся лучшими решениями по различным направлениям социально-экономического развития друг с другом. Такой механизм, как «Магазин верных решений», позволяет нам оперативно внедрять лучшие разработки по всей стране. Уверена, что Рязанская область использует наработки других регионов и станет сама «шкатулкой» новых практик, которые можно распространить по всей стране. Ждем инициатив, предложений, которые можно тиражировать на федеральном уровне», – подчеркнула генеральный директор АСИ.

Николай Любимов:

«Эти практики направлены на укрепление диалога власти и граждан, поддержку проектов, которые предлагают жители региона, на благоустройство».