Инвестиционные старты

3 июня на Петербургском международном экономическом форуме прошла панельная дискуссия «Регионы России: взгляд инвестора».

В работе дискуссионной площадки принял участие руководитель Рязанской области Николай Любимов

Глава рязанского региона Николай Любимов обозначил ряд основных параметров, необходимых для успешной работы по привлечению желающих вложить капитал. По его словам, обязательным условием является сопровождение проекта на всех стадиях его реализации. «Инвестор должен чувствовать позитивную опеку над собой, заботу и помощь даже после того, как проект начнет действовать. Бывают трудности, связанные с контрольно-надзорными органами, перевозками, сбытом. Необходимо лоббировать интересы инвестора», – подчеркнул Николай Любимов.

Глава региона уточнил, что в Рязанской области есть ряд перспективных инвестпроектов, в основном они связаны с модернизацией действующих производств. «Сейчас стараемся привлекать инвесторов на системной основе. В том числе и здесь, на площадках Форума, договаривались о контактах, чтобы люди приехали к нам, посмотрели наши возможности. Эти проекты мы будем обязательно продвигать. Сейчас главное – очень мощно стартовать, найти площадки, наиболее удобные для инвесторов», – отметил Николай Любимов. Он добавил, что Рязанская область заинтересована в притоке как отечественных, так и зарубежных инвестиций. «И те, и другие могут быть носителями новых технологий, новой культуры производства, те и другие создают дополнительные рабочие места, платят налоги», – сказал Николай Любимов.

В беседе с журналистами глава региона прокомментировал свое предложение, высказанное на Форуме, о выплатах на первого ребенка. «Большинство эту идею поддерживают. Это станет хорошим стимулом для повышения рождаемости, даст уверенность будущим родителям, что их поддержит государство. Я думаю, что мы к этому придем», – отметил Николай Любимов.

Говоря об итогах Петербургского международного экономического форума, глава рязанского региона отметил, что удалось сделать больше, чем планировалось. «График был напряженным, состоялось много встреч, было много новых контактов. Это послужит на пользу Рязанской области», – сказал он.