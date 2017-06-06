15:26 МСК
Вторник
06 / 06 / 2017
Выпуск № 101 (5388)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
128

На празднике у соседей

00:01 / Общество
Глава Рязанской области Николай Любимов принял участие в празднике, посвященном освящению храма Сошествия Святого духа, и побывал на фестивале музыкальных редкостей и гастрономических изысков «Шкинь-Опера»
Автор фото: Марина Шерфединова | На празднике у соседей
Фото автора.

Николай Любимов в селе Шкинь Коломенского района Московской области посадил дерево на памятной аллее в честь освящения храма Сошествия Святого духа. Строительство храма началось в 1794-м году, а в 1800-м он был освящен. В 30-х годах ХХ века богослужения в храме прекратились, в 1960-м храм разорили, здание использовали как склад. До 1991 года церковь находилась в запустении, а затем чудесным образом была обретена икона Серафима Саровского. С этого времени храм начали восстанавливать. В 1996 году в нем возобновились богослужения, началась реставрация. В 2007 году храм был включен в федеральную программу финансирования, а еще через 7 лет был создан попечительский совет, который возглавил заместитель Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Николай Овсиенко.

Сегодня отреставрированный храм освятил митрополит Крутицкий и Коломенский Иувеналий. Он совершил праздничное богослужение, после которого поблагодарил всех меценатов и прихожан за помощь в реставрации здания храма. Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов, который участвовал в празднике, вручил настоятелю храма ковчег для святых мощей. Владыка передал в дар Александру Беглову Смоленскую икону Богородицы и рассказал, что когда-то на месте храма находился сад. В честь престольного праздника прошел крестный ход, и сегодня у храма вновь появились деревья. Их посадили гости, в числе которых был глава рязанского региона Николай Любимов. В беседе с журналистами он сказал, что рассчитывает на то, что больше внимания меценатов и общественности будет уделено и храмам нашей области, ведь многие из них также нуждаются в реставрации.

После этого Николай Любимов побывал на фестивале музыкальных редкостей и гастрономических изысков «Шкинь-Опера». Уникальный праздник открылся выступлением Русского рогового оркестра, и пока со сцены звучала музыка, в расположенных неподалеку шатрах шли кулинарное дефиле, различные дегустации и мастер-классы. Гостей угощали вкуснейшей пастилой и шоколадом, поили травяным чаем и медовухой и кормили необычным вареньем из огурцов. В торговых рядах можно было приобрести сувениры и попробовать сделать их своими руками. Мастера Скопинского центра народных художественных промыслов и ремесел также приняли участие в празднике. Они привезли на фестиваль свою продукцию и провели мастер-классы. Сесть за гончарный круг и под руководством мастера вылепить вазу или блюдо мог любой желающий.

Николай Любимов осмотрел расположенную здесь выставку и ознакомился с продукцией местных производителей. Глава региона отметил, что подобные праздники активно стимулируют развитие событийного и гастрономического туризма. «В Рязанской области проводятся подобные праздники, и мы ждем на них наших соседей из других регионов. Бывая на таких фестивалях, мы обмениваемся опытом. Кроме того, участие в них – отличный способ рассказать о продукции, которая производится в нашей области», – отметил Николай Любимов.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 101 (5388) от 06 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Раскрасить детство

Спортивная площадка теперь есть в поселке Авангард Рязанской области

В Рязани полицейские задержали наркосбытчиков

Инвестиционные старты
3 июня на Петербургском международном экономическом форуме прошла панельная дискуссия «Регионы России: взгляд инвестора».
По материалам официального сайта Правительства области
Для удобства всех
9 июня начнут действовать платные парковочные места еще на 20 участках улиц в центральной части Рязани
Вячеслав Астафьев
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Море – детям
Полторы тысячи маленьких рязанцев отдохнут в Анапе
Анна Добролежа
Экология
Плыви, малек!
В водоемах Рязани станет больше рыбы
Людмила Иванова
Вести районов
Вести районов
Из официальных источников
Лучшие инициативы – в практику
Глава рязанского региона Николай Любимов подписал Соглашение о взаимодействии области с АСИ
По материалам официального сайта Правительства области
Акция
Будущее без дыма
В регионе стартовала акция отказа от курения
Анна Добролежа
Экология
При хорошей погоде…
Очень юной сменой пополнились ряды рязанских экологов
Татьяна Банникова
Инициатива
Медицина стала ближе
Работники предприятий и учреждений региона проходят скрининговое обследование здоровья
Культура
На крыльях музыки и слова
Шестой фестиваль искусств «Кремлевские вечера» открылся оперой «Князь Игорь»
Димитрий Соколов
Авторская колонка
Основа для нового баланса
Галина Зайцева
Культура
В гостях у пушкинского потомка
было это более тридцати лет назад в Москве
Общество
Раскрасить детство
День защиты детей в Доме общественных организаций отметили праздником творчества
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы