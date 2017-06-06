На празднике у соседей

Глава Рязанской области Николай Любимов принял участие в празднике, посвященном освящению храма Сошествия Святого духа, и побывал на фестивале музыкальных редкостей и гастрономических изысков «Шкинь-Опера»

Николай Любимов в селе Шкинь Коломенского района Московской области посадил дерево на памятной аллее в честь освящения храма Сошествия Святого духа. Строительство храма началось в 1794-м году, а в 1800-м он был освящен. В 30-х годах ХХ века богослужения в храме прекратились, в 1960-м храм разорили, здание использовали как склад. До 1991 года церковь находилась в запустении, а затем чудесным образом была обретена икона Серафима Саровского. С этого времени храм начали восстанавливать. В 1996 году в нем возобновились богослужения, началась реставрация. В 2007 году храм был включен в федеральную программу финансирования, а еще через 7 лет был создан попечительский совет, который возглавил заместитель Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Николай Овсиенко.

Сегодня отреставрированный храм освятил митрополит Крутицкий и Коломенский Иувеналий. Он совершил праздничное богослужение, после которого поблагодарил всех меценатов и прихожан за помощь в реставрации здания храма. Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов, который участвовал в празднике, вручил настоятелю храма ковчег для святых мощей. Владыка передал в дар Александру Беглову Смоленскую икону Богородицы и рассказал, что когда-то на месте храма находился сад. В честь престольного праздника прошел крестный ход, и сегодня у храма вновь появились деревья. Их посадили гости, в числе которых был глава рязанского региона Николай Любимов. В беседе с журналистами он сказал, что рассчитывает на то, что больше внимания меценатов и общественности будет уделено и храмам нашей области, ведь многие из них также нуждаются в реставрации.

После этого Николай Любимов побывал на фестивале музыкальных редкостей и гастрономических изысков «Шкинь-Опера». Уникальный праздник открылся выступлением Русского рогового оркестра, и пока со сцены звучала музыка, в расположенных неподалеку шатрах шли кулинарное дефиле, различные дегустации и мастер-классы. Гостей угощали вкуснейшей пастилой и шоколадом, поили травяным чаем и медовухой и кормили необычным вареньем из огурцов. В торговых рядах можно было приобрести сувениры и попробовать сделать их своими руками. Мастера Скопинского центра народных художественных промыслов и ремесел также приняли участие в празднике. Они привезли на фестиваль свою продукцию и провели мастер-классы. Сесть за гончарный круг и под руководством мастера вылепить вазу или блюдо мог любой желающий.

Николай Любимов осмотрел расположенную здесь выставку и ознакомился с продукцией местных производителей. Глава региона отметил, что подобные праздники активно стимулируют развитие событийного и гастрономического туризма. «В Рязанской области проводятся подобные праздники, и мы ждем на них наших соседей из других регионов. Бывая на таких фестивалях, мы обмениваемся опытом. Кроме того, участие в них – отличный способ рассказать о продукции, которая производится в нашей области», – отметил Николай Любимов.