Для удобства всех

9 июня начнут действовать платные парковочные места еще на 20 участках улиц в центральной части Рязани

Пилотный проект по организации платной парковки на улицах Радищева и Право-Лыбедской, начавшийся 1 августа 2016 года, успешно завершен. На участках улиц, где были оборудованы платные парковочные места, повысилась средняя скорость движения транспорта, стало меньше нарушений ПДД и дорожных аварий, изменилась к лучшему и культура парковки автомобилей. Об этом на брифинге заявил начальник управления транспорта администрации Рязани Андрей Каплинский.

– Подобные проекты в других городах России реализовывались за счет муниципального бюджета и были неокупаемы, – говорит Андрей Леонидович. – В Рязани ни копейки бюджетных средств на организацию платных парковок не привлекалось. Все делается усилиями инвестора, который выбирается по конкурсу.

Администрация Рязани после согласования с правительством области приступила к реализации основного проекта, направленного на организацию платных парковок во всей центральной части Рязани. По конкурсу выбрали оператора. Им стало публичное акционерное общество «Ростелеком». Основной проект разделен на 4 этапа. Полностью он будет завершен через год, а первый этап стартует уже 9 июня. В этот день на 20 участках улиц областного центра (список улиц размещен на сайте администрации Рязани) заработают платные парковки. Там, где еще продолжаются дорожные работы, и знаки, обозначающие парковку, обернуты полиэтиленом, а разметки пока нет, введение проекта откладывается до окончания ремонтных работ.

– Платные парковки оборудуются на улицах, примыкающих к магистральным в радиусе 500 метров (те, по которым ходит пассажирский транспорт), – говорит Андрей Каплинский. – По нашему мнению, это позволит значительно разгрузить основные транспортные артерии города и уменьшить пробки. Останавливаться вдоль тротуаров на улицах с движением пассажирского транспорта будет уже запрещено.

Бесплатно парковками будут пользоваться три категории граждан. Во-первых, жители домов, расположенных в зонах платных парковок. Им необходимо в МФЦ или управлении транспорта оформить парковочное свидетельство. Перечень документов указан на сайте администрации Рязани. Свидетельство оформят в течение 10 рабочих дней, а действовать оно будет 1 год. Вторая категория «бесплатников» – инвалиды. Им будет предоставлено не менее 10 процентов парковочных мест. При необходимости безвозмездно арендуют парковки и водители оперативных служб, если, конечно, их автомобили имеют соответствующее оформление.

Как сообщили в администрации Рязани, в ходе пилотного проекта было совершено порядка 58 тысяч транзакций, и собранные средства, а это около 1 миллиона 200 тысяч рублей, получил оператор – дирекция благоустройства города. Водители надеются, что все средства будут направлены на улучшение инфраструктуры дорожной сети Рязани. Как видно из информации, предоставленной управлением транспорта на брифинге, платная парковка удобна всем. Жизнь показывает, что к хорошему люди привыкают не сразу, а постепенно, зато потом кажется, что так всегда и было.