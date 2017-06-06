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Выпуск № 101 (5388)
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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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При хорошей погоде…

00:01 / Экология
Очень юной сменой пополнились ряды рязанских экологов
Автор фото: Владимир Проказников | При хорошей погоде…
Фото: Владимир Проказников.

В День эколога – 5 июня – заметно возросло количество тех, кто станет теперь особенно ответственно относиться к охране природы. Это те учащиеся школ Рязани и области, которые собрались в Рязанском областном эколого-биологическом центре на фестиваль «Эколята – молодые защитники природы».

Среди них набралось немало тех, кто уже внес какой-то вклад в это важное дело – например, члены школьных лесничеств различных районов области. Эти ребята получили дипломы и подарки. Но были и учащиеся младших классов, которые хоть и не успели сделать ничего особенного по охране природы, но твердо знают, что это необходимо. Перед вступлением в ряды «эколят» детей приветствовали представители министерств образования и природопользования Рязанской области, старшие ребята в форме волонтеров-экологов. А потом торжественно прозвучала клятва «эколят»…

Под руководством волонтеров-экологов дети потом участвовали в обучающей игре по станциям «Экологический марафон», в конкурсе рисунков на асфальте, посвященном Году эколога, который сейчас проходит. И своенравная в последнее время погода ничему этому не препятствовала, было тепло и солнечно.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 101 (5388) от 06 июня 2017 года
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