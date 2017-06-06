Море – детям

Полторы тысячи маленьких рязанцев отдохнут в Анапе

В этом году в результате конкурсного отбора для отдыха детей был выбран санаторно-оздоровительный лагерь «Смена» на черноморском побережье. Вчера 168 детей отправились с вокзала «Рязань-2» отдыхать в Анапу. Ребят провожали родители под звуки духового оркестра.

Уже через сутки дети вместе с сопровождающими и медработниками окажутся в Анапе. Питание предусмотрено в вагонах-ресторанах. На море дети будут отдыхать 21 день.

Путевки в «Смену» предоставляются бесплатно министерством социальной защиты населения региона детям работающих граждан и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. В этом году впервые была организована электронная очередь. Родители и законные представители детей могли подать заявление в органы соцзащиты или на портале госуслуг.

Мама четверых детей Анна Власова уже оценила новую электронную систему. Она могла прямо из дома отслеживать, на каком месте находятся ее старшие сын и дочь в очереди на путевку в «Смену». Анна всегда отдает предпочтение отдыху детей в оздоровительных лагерях, потому что это развивает их, приучает к самостоятельности.

– Ежегодно из Рязанской области на отдых к морю выезжает большая группа детей. Наша средняя полоса прекрасна для проживания, но некоторым детям нужно поправить здоровье, получить заряд тепла и энергии на море, – говорит заместитель председателя правительства области Елена Буняшина. – Детям я желаю хорошего отдыха, найти новых друзей, увидеть много интересного.