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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Плыви, малек!

00:01 / Экология
В водоемах Рязани станет больше рыбы
Автор фото: Дмитрий Осинин | Плыви, малек!
Фото: Дмитрий Осинин.

Вчера, во Всемирный день охраны окружающей среды, в один из Борковских карьеров Рязани и в небольшой пруд в микрорайоне Недостоево выпустили полторы тонны мальков карася и карпа.

Зарыбление было произведено для поддержания экосистемы в городских водоемах и их естественной очистки. Акция состоялась по инициативе организации «Рязаньрыбпром», которая вырастила и запустила мальков, и при поддержке управления благоустройства администрации города.

Годовалые десятисантиметровые мальки приспособлены для жизни в естественных условиях. Новое место обитания для них было заранее подготовлено: водоемы перед зарыблением обследовали, проверили в них качество воды, организовали санитарную очистку дна и берегов. В Недостоеве за прудом следят артисты местного ТОС. Они убирают с берегов мусор, поддерживают уровень воды в пруду.

Как рассказала начальник сектора охраны окружающей среды управления благоустройства администрации города Елена Колдаева, пополнение рыбных запасов Борковского карьера №3 раньше ни разу не проводилось. Зарыбление необходимо было еще и потому, что на Борковских карьерах регулярно проводятся соревнования по рыбатлону; также водоемы являются излюбленным местом рыбалки для местных жителей.

В перспективе планируется пополнить рыбными запасами и другие водоемы города.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 101 (5388) от 06 июня 2017 года
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