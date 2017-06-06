Плыви, малек!

В водоемах Рязани станет больше рыбы

Вчера, во Всемирный день охраны окружающей среды, в один из Борковских карьеров Рязани и в небольшой пруд в микрорайоне Недостоево выпустили полторы тонны мальков карася и карпа.

Зарыбление было произведено для поддержания экосистемы в городских водоемах и их естественной очистки. Акция состоялась по инициативе организации «Рязаньрыбпром», которая вырастила и запустила мальков, и при поддержке управления благоустройства администрации города.

Годовалые десятисантиметровые мальки приспособлены для жизни в естественных условиях. Новое место обитания для них было заранее подготовлено: водоемы перед зарыблением обследовали, проверили в них качество воды, организовали санитарную очистку дна и берегов. В Недостоеве за прудом следят артисты местного ТОС. Они убирают с берегов мусор, поддерживают уровень воды в пруду.

Как рассказала начальник сектора охраны окружающей среды управления благоустройства администрации города Елена Колдаева, пополнение рыбных запасов Борковского карьера №3 раньше ни разу не проводилось. Зарыбление необходимо было еще и потому, что на Борковских карьерах регулярно проводятся соревнования по рыбатлону; также водоемы являются излюбленным местом рыбалки для местных жителей.

В перспективе планируется пополнить рыбными запасами и другие водоемы города.