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Выпуск № 101 (5388)
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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Вести районов

00:01 / Вести районов

САСОВО. Депутат Государственной Думы Российской Федерации Андрей Красов побывал в селе Любовниково, где встретился в местной школе с коллективом педагогов и родителями учащихся. На встрече обсуждался вопрос строительства, в рамках реализации проекта партии «Единая Россия», огороженного спортивного сооружения, где предусмотрены поле для мини-футбола, волейбольная и баскетбольная площадки, а также вопрос капитального ремонта спортивного зала школы. Средства на приобретение спортивного инвентаря выделены.

ПИТЕЛИНО. Состоялась очередная проф­ориентационная экскурсия для учеников 8 и 10 классов Пителинской школы в Рязанский колледж культуры, расположенный в Шацке. Старшеклассникам рассказали об истории образовательного учреждения, о его выдающихся выпускниках. Директор колледжа Любовь Леженкина ознакомила участников экскурсии с положением дел в колледже. Дети получили буклеты с необходимой для поступления в учебное заведение информацией. Для гостей колледжа студенты дали концерт.

МИЛОСЛАВСКОЕ. Указом Президента РФ за заслуги в развитии агропромышленного комплекса и многолетнюю добросовестную работу присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» Александру Грабовникову – механизатору открытого акционерного общества «Аграрий-Ранова». Александр Александрович на протяжении ряда лет добивался наивысших показателей по намолоту зерновых культур в рязанском регионе.

СКОПИН. В рамках рабочей поездки в район министр промышленности, инновационных и информационных технологий области Игорь Авдеев посетил ООО «СААЗ Комплект», где ознакомился с перспективами развития предприятия, связанными с освоением производства комплектующих для автомобилей, собираемых на конвейерах «АвтоВАЗ» и «GM-АвтоВАЗ». Особое внимание Игорь Авдеев уделил посещению подготовленной производственной площадки для монтажа новой комплексной линии окрашивания (катафоретическое окрашивание методом погружения). Ее внедрение в производство позволит развить необходимые производственные мощности и повысить качество изделий. В ходе беседы с министром руководитель предприятия Геннадий Бочаров рассказал об инвестиционных проектах: внедрении робототехники, а также о выпуске оборудования собственного производства для нужд предприятия.

КАСИМОВ. В рабочем поселке Гусь-Железный появилась небольшая аллея из молодых можжевельников. Ее высадили ребята из школьного лесничества «Лесной патруль».

МИХАЙЛОВ. Министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий посетил пострадавших 3 июня в ДТП на федеральной трассе М-6 Каспий в Михайловском районе. На место ДТП выезжали 3 бригады скорой медицинской помощи. В приемный покой Михайловской ЦРБ было доставлено 15 человек, в том числе 7 детей. Андрей Прилуцкий дал поручения главному врачу ЦРБ Владимиру Бухову по организации медицинской помощи пострадавшим. Администрацией района была организована отправка пострадавших, получивших амбулаторную помощь, по месту следования в Москву.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 101 (5388) от 06 июня 2017 года
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