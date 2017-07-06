Рязанских садоводов и огородников ждут на ярмарках выходного дня

Больше тонны яблок и груш было продано в минувшую субботу в областном центре

На пяти ярмарочных площадках в Рязани торговлю вели 176 товаропроизводителей на 284 торговых местах, информирует сайт регионального минсельхоза.

Мясо, полуфабрикаты и колбасные изделия на ярмарку привезли для реализации 45 участников, реализовав более 12 тонн продукции. 35 производителей реализовали 15,5 тонны молока и молочных продуктов. Хлеб и хлебобулочные изделия представили 18 производителей, продано 7,5 тонны. 27 участников ярмарок представили жителям города плодоовощную продукцию, продав 3,6 тонны картофеля и овощей, 1,3 тонны яблок и груш. Большой выбор свежей зелени и овощей обеспечили представители личных подсобных хозяйств и садоводы.