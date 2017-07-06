17:28 МСК
Среда
07 / 06 / 2017
Выпуск № 102 (5389)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 07 июня 2017 года
263

Рязанских садоводов и огородников ждут на ярмарках выходного дня

09:15 / Экономика
Больше тонны яблок и груш было продано в минувшую субботу в областном центре

На пяти ярмарочных площадках в Рязани торговлю вели 176 товаропроизводителей на 284 торговых местах, информирует сайт регионального минсельхоза.

Мясо, полуфабрикаты и колбасные изделия на ярмарку привезли для реализации 45 участников, реализовав более 12 тонн продукции. 35 производителей реализовали 15,5 тонны молока и молочных продуктов. Хлеб и хлебобулочные изделия представили 18 производителей, продано 7,5 тонны. 27 участников ярмарок представили жителям города плодоовощную продукцию, продав 3,6 тонны картофеля и овощей, 1,3 тонны яблок и груш. Большой выбор свежей зелени и овощей обеспечили представители личных подсобных хозяйств и садоводы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязанской области появятся «Магазин верных решений» и «Народный бюджет»

Глава рязанского региона Николай Любимов: «Инвестор должен чувствовать позитивную опеку над собой»

Не менее 10 хозяйствам начинающих фермеров в Рязанской области предоставят гранты

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
15:53
Рязанский агроуниверситет предлагает абитуриентам свободные целевые места по ряду специальностей
15:31
На скамью подсудимых отправится бывший главный архитектор Рязани
14:41
На «горячую» телефонную линию областного минздрава рязанцы звонили в мае 369 раз
14:26
Глава рязанского региона Николай Любимов: «Предприятие «Татсуно Рус» – пример успешной реализации инвестпроекта на территории области»
13:13
Рязанская пенсионерка обворовала клумбу с тюльпанами
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы