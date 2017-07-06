На 12 коммерческих маршрутах Рязани проезд можно оплатить картой

О том, что в «маршрутке» можно оплатить проезд безналичным способом, «говорят» специальные наклейки на бортах и стеклах

При этом в них во всех по-прежнему можно рассчитаться и наличными деньгами, сообщается на сайте администрации Рязани.

На сегодня к автоматизированной системе оплаты проезда подключен ряд автобусов, следующих по коммерческим маршрутам:

№88а – ул. Крупская – пос. Строитель;

№88 – ул. Крупская – пос. Строитель;

№85б – ж/д ст. Лесок – Кардиодиспансер – пос. Южный;

№49 – Психбольница – ТехноНиколь – ООО «Доширак»;

№47а – ул. Новоселов, д. 60 – ул. Крупской;

№47 — ул. Новоселов, д. 60 – ул. Крупской;

№41а – Большая ул. – МЖК Кальное – Забайкальская ул.;

№49а – Психбольница – ТехноНиколь – ООО «Доширак»;

№77 – ТЦ Зельгрос – пос. Мехзавода;

№77б – ТЦ Зельгрос – пос. Мехзавода;

№85 – ж/д ст. Лесок – Кардиодиспансер – пос. Южный;

№41 – Большая ул. – МЖК Кальное – Забайкальская ул.

Как информирует управление транспорта, список маршрутов будет расширяться с увеличением числа коммерческих перевозчиков, присоединяющихся к системе АСОП. Информацию об этом можно узнать на сайте картаумка.рф, по телефону горячей линии 8-800-250-02-62 (звонок бесплатный) или на странице проекта в сети «ВКонтакте».