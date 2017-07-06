В пожаре в Рязанской области пострадали люди

Сообщение о возгорании в жилом доме в селе Васильевка Сапожковского района поступило на пульт дежурного «01» сегодня в 03.24, сообщает сайт главного управления МЧС России по области. В результате сгорели жилой дом, деревянный сарай и автомобиль. Имеются пострадавшие. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 6 человека личного состава Государственной противопожарной службы.