Сообщение о возгорании в жилом доме в селе Васильевка Сапожковского района поступило на пульт дежурного «01» сегодня в 03.24, сообщает сайт главного управления МЧС России по области. В результате сгорели жилой дом, деревянный сарай и автомобиль. Имеются пострадавшие. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 6 человека личного состава Государственной противопожарной службы.
В пожаре в Рязанской области пострадали люди
09:46 06.06.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 июня 2017 года
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