В Рязани танцевали Break dance и Hip-Hop

На Лыбедском бульваре областного центра прошел первый открытый городской фестиваль-конкурс «Летний танцпол», организованный центром детского творчества «Стрекоза» совместно с Рязанским институтом Московского (филиала) политехнического университета и УФСИН России по Рязанской области. Несмотря на прохладную погоду, желающих принять участие в этом фестивале было немало. Более ста человек приехали из Рязани, Москвы, Коломны, Тулы, Ряжска и других городов, чтобы показать свое мастерство в командном шоу и баттлах. Конкурсанты разных возрастов и уровня мастерства состязались в таких танцевальных стилях, как Break dance, Hip-Hop, House, Popping, Loking, Electro.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по области, организаторы старались показать молодежи, что танцы, здоровый образ жизни, общение приносит огромное количество положительных эмоций, и это им удалось. Завершилось яркое зрелище командным шоу, после которого состоялась церемония награждения победителей.

– Мы впервые принимаем участие в подобном мероприятии, – сказал заместитель начальника управления ФСИН России по области полковник внутренней службы Виктор Гавриш, –фестиваль показал, как важно собирать увлеченную одной идеей молодежь вместе.