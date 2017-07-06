15:24 МСК
Среда
07 / 06 / 2017
Выпуск № 102 (5389)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 07 июня 2017 года
191

В Рязани танцевали Break dance и Hip-Hop

10:01 / Культура
В Рязани танцевали Break dance и Hip-Hop

На Лыбедском бульваре областного центра прошел первый открытый городской фестиваль-конкурс «Летний танцпол», организованный центром детского творчества «Стрекоза» совместно с Рязанским институтом Московского (филиала) политехнического университета и УФСИН России по Рязанской области. Несмотря на прохладную погоду, желающих принять участие в этом фестивале было немало. Более ста человек приехали из Рязани, Москвы, Коломны, Тулы, Ряжска и других городов, чтобы показать свое мастерство в командном шоу и баттлах. Конкурсанты разных возрастов и уровня мастерства состязались в таких танцевальных стилях, как Break dance, Hip-Hop, House, Popping, Loking, Electro.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по области, организаторы старались показать молодежи, что танцы, здоровый образ жизни, общение приносит огромное количество положительных эмоций, и это им удалось. Завершилось яркое зрелище командным шоу, после которого состоялась церемония награждения победителей.

– Мы впервые принимаем участие в подобном мероприятии, – сказал заместитель начальника управления ФСИН России по области полковник внутренней службы Виктор Гавриш, –фестиваль показал, как важно собирать увлеченную одной идеей молодежь вместе.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

На крыльях музыки и слова

В гостях у пушкинского потомка

В Доме печати открылась фотовыставка митрополита Рязанского и Михайловского Марка «Мир красоты»

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
12:26
Заслуженный артист России Павел Любимцев познакомил рязанцев с пушкинской Вселенной
12:22
Сказки и стихи Пушкина прозвучали в Рязанском кремле
12:20
В Рязанской области стартовала социально-спортивная акция «Спортивное лето»
11:50
Рязанские кадеты завоевали четырнадцать медалей на первенстве ЦФО по тхэквондо ВТФ
11:37
Дети одного из сел Рязанской области нарисовали свое село в будущем
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы