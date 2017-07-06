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Главная страница / Рязанские новости / 07 июня 2017 года
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За неделю в Рязанской области ликвидировали 16 пожаров

10:21 / Общество
В них было уничтожено и повреждено 15 строений и 6 единиц техники

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, из огня пожарные эвакуировали одного человека, двое получили ожоги.

2 июня во время тушения пожара в жилом доме в селе Кистенево Чучковского района эвакуирован 1 человек.

4 июня на пожаре в жилом доме в деревне Сергеевка Рязанского района мужчина 1936 года рождения и женщина 1943 года рождения получили ожоги рук и тела. Пострадавших доставили в ОКБ.

30 мая у аэродрома Протасово в Рязанском районе упал самодельный летательный аппарат.

Пожарно-спасательные формирования два раза привлекались к ликвидации последствий ДТП.

На водоемах области зарегистрировано одно происшествие. 2 июня спасатели поисково-спасательной станции на воде из реки Оки у населенного пункта Елатьма Касимовского района подняли тело мужчины.

С начала года пожарные подразделения области совершили 2434 выезда на тушение палов. Общая площадь возгораний составила 5323 га.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 июня 2017 года
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