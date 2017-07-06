В Рязанской области пройдут рейды ГИБДД по тонировке

Как сообщает сайт УМВД России по области, сотрудники Центра специального назначения в области обеспечения безопасности дорожного движения МВД России проведут в Рязанской области широкомасштабные рейды по выявлению автомобилей, светопропускание стекол которых не соответствует установленным требованиям. Рейды пройдут сегодня по всей области.

За управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента, водителям грозит административная ответственность, предусмотренная ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ.