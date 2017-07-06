За сутки в Рязанской области зарегистрировали 27 преступлений и происшествий
14 из них было совершено в Рязани
Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в регионе зафиксировали 13 краж.
На улицах областного центра сотрудники полиции задержали 9 граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, за совершение мелкого хулиганства задержали 4 нарушителей.
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
Ранее по теме:
В Рязанской области пройдут рейды ГИБДД по тонировке
За неделю в Рязанской области ликвидировали 16 пожаров
В Рязанской области мальчики «обошли» девочек