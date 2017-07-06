За сутки в Рязанской области зарегистрировали 27 преступлений и происшествий

14 из них было совершено в Рязани

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в регионе зафиксировали 13 краж. На улицах областного центра сотрудники полиции задержали 9 граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, за совершение мелкого хулиганства задержали 4 нарушителей.

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