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Главная страница / Рязанские новости / 07 июня 2017 года
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За сутки в Рязанской области зарегистрировали 27 преступлений и происшествий

10:30 / Общество
14 из них было совершено в Рязани

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в регионе зафиксировали 13 краж.

На улицах областного центра сотрудники полиции задержали 9 граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, за совершение мелкого хулиганства задержали 4 нарушителей.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 июня 2017 года
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