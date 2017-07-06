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Главная страница / Рязанские новости / 07 июня 2017 года
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Глава рязанского региона Николай Любимов делится впечатлениями о Петербургском международном экономическом форуме

10:43 / Власть
Автор фото: Людмила Иванова | Глава рязанского региона Николай Любимов делится впечатлениями о Петербургском международном экономическом форуме
Фото: Людмила Иванова.

В региональном правительстве началась пресс-конференция руководителя области Николая Любимова. Основная тема – прошедший недавно Петербургский международный экономический форум, в котором приняла участие делегация Рязанской области во главе с Николаем Любимовым.

Открывая пресс-конференцию, Николай Любимов сказал, что участие в таких форумах дает возможность региону заявить о своей позиции по тем или иным вопросам, заявить контакты на разных уровнях, получить необходимую информацию из первых уст.

Глава региона заявил, что область намерена постоянно представлять себя на подобных Петербургскому международному экономическому форуму площадках.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 июня 2017 года
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