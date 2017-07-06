Глава рязанского региона Николай Любимов делится впечатлениями о Петербургском международном экономическом форуме

В региональном правительстве началась пресс-конференция руководителя области Николая Любимова. Основная тема – прошедший недавно Петербургский международный экономический форум, в котором приняла участие делегация Рязанской области во главе с Николаем Любимовым.

Открывая пресс-конференцию, Николай Любимов сказал, что участие в таких форумах дает возможность региону заявить о своей позиции по тем или иным вопросам, заявить контакты на разных уровнях, получить необходимую информацию из первых уст.

Глава региона заявил, что область намерена постоянно представлять себя на подобных Петербургскому международному экономическому форуму площадках.