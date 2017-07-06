В ходе сегодняшней пресс-конференции глава региона рассказал, что планируется сделать в области для повышения доступности медицинской помощи населению. Одна из мер – увеличение количества фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности. В настоящее время, по словам Любимова, в области строится максимум пара ФАПов в год, но этого недостаточно. Необходимо, как считает глава региона, возводить ежегодно в течение пяти ближайших лет от 4 до 5 таких объектов. Причем решаться эта задача должна с помощью как региональных, так и федеральных средств, считает Николай Любимов.
Глава рязанского региона Николай Любимов: «В год мы должны строить на селе 4-5 фельдшерско-акушерских пунктов»
11:17 06.06.2017 / Власть
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 июня 2017 года
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