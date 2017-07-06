За сутки на дорогах Рязанской области произошло 23 ДТП

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в 4 дорожно-транспортных происшествиях в области 4 человека получили травмы. Еще в 19 ДТП автовладельцам был причинен только материальный ущерб. Инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД выявили 7360 нарушений правил дорожного движения, задержали 3 водителей в состоянии опьянения.