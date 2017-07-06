Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в 4 дорожно-транспортных происшествиях в области 4 человека получили травмы. Еще в 19 ДТП автовладельцам был причинен только материальный ущерб. Инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД выявили 7360 нарушений правил дорожного движения, задержали 3 водителей в состоянии опьянения.
За сутки на дорогах Рязанской области произошло 23 ДТП
11:30 06.06.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 июня 2017 года
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