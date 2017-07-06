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Главная страница / Рязанские новости / 07 июня 2017 года
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В «пьяном» ДТП в Рязанской области пострадал ребенок

11:30 / Происшествия

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в 17.40 в поселке Октябрьский Михайловского района 48-летний местный житель, управляя автомобилем «Жигули» 9-й модели в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по дворовой территории, не справился с управлением. В результате автомобиль врезался в опору линий электропередач.

В ДТП травмы получила 9-летняя дочь водителя, которая находилась на заднем сидении автомобиля. В момент ДТП девочка перевозилась без использования детского удерживающего устройства и была не пристегнута. С травмой головы ребенок был доставлен в больницу.

Полицейские выяснили, что это уже не первый случай, когда мужчина позволил себе сесть за руль в нетрезвом виде. При освидетельствовании алкотестер показал 1,486 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Его уже лишали права управления транспортным средством, а в этом году он был привлечен к уголовной ответственности по ч.1 ст. 264 УК РФ.

Теперь нарушитель будет привлекаться к уголовной ответственности (ст.264.1 УК РФ). Максимальная санкция, предусмотренная данной статьей, - лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортным средствами в течение трех лет.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 июня 2017 года
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