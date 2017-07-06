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Главная страница / Рязанские новости / 07 июня 2017 года
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Рязанский спортсмен стал победителем среди юниоров до 18 лет на чемпионате мира по шахматам IPCA

11:50 / Общество
Состязания проходили среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата

Как сообщает сайт регионального министерства молодежной политики, физкультуры и спорта, XVII чемпионат мира по шахматам IPCA среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата проходил с 28 мая по 6 июня в городе Ружомберок (Словакия). Игры прошли по швейцарской системе в 9 туров. Борьбу за медали вели 40 шахматистов из 10 стран мира.

В соревнованиях принял участие и рязанский спортсмен, воспитанник спортшколы «Антей» города Рязани Илья Липилин. Выступая среди юниоров до 18 лет, он набрал в 9 турах 5,5 очка и завоевал «золото». В абсолютном зачете Илья занял 11-е место.

Тренируется спортсмен под руководством тренера-преподавателя Николая Горшкова.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 июня 2017 года
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