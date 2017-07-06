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Главная страница / Рязанские новости / 07 июня 2017 года
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В Рязанской области тушили сарай

12:08 / Происшествия

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня в 05.42 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в деревне Гребнево Старожиловского района. Здесь горел кирпичный сарай. Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 1 пожарный автомобиль, 4 человека личного состава Государственной противопожарной службы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 июня 2017 года
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