В Рязанской области тушили сарай

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня в 05.42 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в деревне Гребнево Старожиловского района. Здесь горел кирпичный сарай. Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 1 пожарный автомобиль, 4 человека личного состава Государственной противопожарной службы.