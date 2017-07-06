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Главная страница / Рязанские новости / 07 июня 2017 года
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Назначен директор управления Рязанского троллейбуса

12:22 / Власть

В соответствии с распоряжением главы администрации Рязани к исполнению обязанностей директора Муниципального унитарного предприятия «Управление Рязанского троллейбуса» приступил Алексей Демидов. Об этом сообщает сайт администрации областного центра.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 июня 2017 года
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