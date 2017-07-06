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Главная страница / Рязанские новости / 07 июня 2017 года
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В Рязанской области будут производить газовые котлы, теплицы и канцелярские товары

13:22 / Экономика

Во время сегодняшней пресс-конференции в правительстве области глава региона Николай Любимов рассказал, какой деятельностью займутся инвесторы, которые в ближайшее время придут в Рязанскую область.

Самый крупный инвестиционный проект будет реализовывать компания «Рельеф-центр», которая производит канцелярские товары. Ожидаемый объем инвестиций – пять миллиардов рублей. Среди других инвестпроектов – новые производства по выпуску газовых котлов и теплиц для выращивания овощей. Важно, что инвестиционные проекты ориентированы на импортозамещение. Площадки для инвесторов, как отметил Николай Любимов, уже подготовлены.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 июня 2017 года
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