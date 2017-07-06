Об этом глава региона заявил, отвечая на один из вопросов во время сегодняшней пресс-конференции в областном правительстве. Николай Любимов уточнил, что приезд первого лица государства ожидается летом. Тема и программа предстоящего визита Президента пока не определена. Напомним, последний раз глава государства приезжал в Рязань в ноябре 2013 года.
Николай Любимов проанонсировал приезд в регион Президента Владимира Путина
13:23 06.06.2017 / Власть
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 июня 2017 года
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