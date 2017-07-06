15:22 МСК
Среда
07 / 06 / 2017
Выпуск № 102 (5389)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 07 июня 2017 года
199

Николай Любимов проанонсировал приезд в регион Президента Владимира Путина

13:23 / Власть

Об этом глава региона заявил, отвечая на один из вопросов во время сегодняшней пресс-конференции в областном правительстве. Николай Любимов уточнил, что приезд первого лица государства ожидается летом. Тема и программа предстоящего визита Президента пока не определена. Напомним, последний раз глава государства приезжал в Рязань в ноябре 2013 года.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Назначен директор управления Рязанского троллейбуса

Глава рязанского региона Николай Любимов: «В год мы должны строить на селе 4-5 фельдшерско-акушерских пунктов»

Глава рязанского региона Николай Любимов делится впечатлениями о Петербургском международном экономическом форуме

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
12:26
Заслуженный артист России Павел Любимцев познакомил рязанцев с пушкинской Вселенной
12:22
Сказки и стихи Пушкина прозвучали в Рязанском кремле
12:20
В Рязанской области стартовала социально-спортивная акция «Спортивное лето»
11:50
Рязанские кадеты завоевали четырнадцать медалей на первенстве ЦФО по тхэквондо ВТФ
11:37
Дети одного из сел Рязанской области нарисовали свое село в будущем
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы