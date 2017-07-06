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Главная страница / Рязанские новости / 07 июня 2017 года
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Пушкинский день отметили в Рязанской библиотеке имени Горького

13:24 / Культура
Автор фото: Анна Добролежа | Пушкинский день отметили в Рязанской библиотеке имени Горького
Фото: Анна Добролежа.

В День русского языка и день рождения великого русского поэта А.С. Пушкина библиотека традиционно приготовила для гостей обширную праздничную программу. Узнать больше о великом писателе можно было на библиоуроках. Те, кто уже был уверен в своей эрудиции, поучаствовали в викторинах и играх.

Гостям праздника было предложено визуализировать произведения А.С. Пушкина: любители творчества могли «нарисовать сказку» в студии юных художников или сделать Золотого Петушка в технике оригами.

При поддержке агентства «Роспечать» в библиотеке прошел конкурс исполнительского мастерства «Я вдохновенно Пушкина читаю», где школьники и взрослые люди разных профессий прочли произведения великого писателя. В этом году со стихотворениями и отрывками из поэм выступили около 30 рязанцев.

Во второй раз в библиотеке прошла общероссийская акция «Пушкинский диктант», организованная Ассоциацией учителей литературы и русского языка. За 45 минут любой желающий мог показать свои знания по произведениям А.С. Пушкина и его биографии, проявить свое творчество в написании сочинения.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 июня 2017 года
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