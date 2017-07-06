Глава региона Николай Любимов: «В Рязанской области возможно создание IT-кластера»

Об этом врио губернатора заявил сегодня на пресс-конференции

Отвечая на вопросы журналистов, глава региона Николай Любимов отметил, что Президент РФ В.В. Путин придает самое серьезное значение развитию цифровой экономики. «Это очень перспективная идея. Президент РФ В.В. Путин очень хорошо сказал о цифровой экономике. Это одно из стратегических направлений развития на ближайшее время», – подчеркнул глава региона.

Николай Любимов отметил, что в Рязанской области создан мощный интеллектуальный потенциал.

Молодые ребята после окончания вузов открывают свои компании. К примеру, одна из них создала работающий образец беспилотника. Модульная основа поставлена на трактор, машина без тракториста распахивает поле, выполняет другие сельскохозяйственные операции. Я считаю, что это уже из области очень высоких технологий. Важно, что это полностью сделано на Рязанской земле, – подчеркнул Николай Любимов.

По его словам, такие проекты могут лечь в основу формирования IT-кластера. «В Рязанской области возможно создание IT-кластера», – сказал глава региона. Он добавил, что эффективнее всего эта работа будет строиться на базе одного из рязанских технических вузов, которые, в свою очередь, могут получить поддержку. Николай Любимов уточнил, что аналогичный опыт есть в других регионах и он будет использоваться в Рязанской области. Так, один из таких кластеров объединяет уже более 11 тысяч человек по всей России. «Мы ничем не хуже, у нас хорошие условия. В рамках кластеров люди объединяют усилия, могут обмениваться заказами», – отметил Николай Любимов. Глава региона пояснил, что кооперация приводит к общей выгоде. Участники знают возможности друг друга, и могут создавать качественные совместные продукты, которые можно успешно продвигать на российский и международный рынки.

Источник: сайт правительства Рязанской области