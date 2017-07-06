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Главная страница / Рязанские новости / 07 июня 2017 года
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Программа развития моногородов будет работать для всех жителей поселка Лесной в Рязанской области

13:57 / Экономика
Тема стала одной из основных на сегодняшней пресс-конференции главы региона Николая Любимова

Глава региона Николай Любимов в ходе пресс-конференции ответил на порядка 20 вопросов журналистов региональных и районных СМИ, касающихся дальнейших приоритетов развития области, итогов участия в Петербургском международном экономическом форуме, совершенствования работы по привлечению в регион инвестиций, применения лучших отечественных и зарубежных практик в различных сферах, сотрудничества с крупными бизнес-компаниями и государственными фондами развития.

В частности, говоря о потенциале региона в сфере инвестиций, реализации инвестпроектов на территории моногородов, Николай Любимов отметил, что в настоящее время на федеральном уровне Рязанская область представила восемь инвестпроектов, которые планируется реализовать на территории поселка Лесной Шиловского района, сейчас проводится их оценка в Фонде развития моногородов. «Только на первом этапе в развитие моногорода планируется вложить более 5,6 млрд. рублей», – сказал Николай Любимов.

По словам главы региона, присвоение поселку Лесной статуса моногорода второго уровня предполагает федеральную господдержку, конкретное финансирование из Фонда развития моногородов, в том числе на строительство дорог к технопарку, создание необходимых инженерных коммуникаций.

Со стороны региона мы гарантируем и уже начали финансирование приведения в порядок социальной инфраструктуры и городской среды. Мы это делаем в интересах людей, – подчеркнул Николай Любимов.

«Программа развития моногородов – для всех жителей поселка Лесной, а не только для конкретных инвесторов», – подчеркнул Николай Любимов. Глава региона отметил также, что в ближайшее время планируется провести ремонт местного клуба, больницы, внутрипоселковых дорог.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 июня 2017 года
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