На территории рязанского медуниверситета можно и нужно создавать медицинский кластер

Это мнение глава региона Николай Любимов высказал сегодня во время пресс-конференции

Один из вопросов, заданных на пресс-конференции, касался развития здравоохранения в области. Глава Рязанского региона Николай Любимов отметил, что перспективы достаточно хорошие. «В регионе заложена мощная медицинская основа, причем не только клиническая, но и научная. Это позволяет занимать достойное место в российских рейтингах, – подчеркнул Николай Любимов. – Рязанский медуниверситет имеет очень серьезную научную базу и проводит реальные исследования, на этой основе можно и нужно создавать медицинский кластер».

Глава региона особо отметил, что самое главное сейчас – обеспечить учреждения здравоохранения собственными медицинскими кадрами и прежде всего врачами узкой специализации.

Источник: сайт правительства Рязанской области