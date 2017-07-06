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Главная страница / Рязанские новости / 07 июня 2017 года
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На территории рязанского медуниверситета можно и нужно создавать медицинский кластер

14:00 / Общество
Это мнение глава региона Николай Любимов высказал сегодня во время пресс-конференции
Автор фото: Дмитрий Осинин | На территории рязанского медуниверситета можно и нужно создавать медицинский кластер
Фото: Дмитрий Осинин.

Один из вопросов, заданных на пресс-конференции, касался развития здравоохранения в области. Глава Рязанского региона Николай Любимов отметил, что перспективы достаточно хорошие. «В регионе заложена мощная медицинская основа, причем не только клиническая, но и научная. Это позволяет занимать достойное место в российских рейтингах, – подчеркнул Николай Любимов. – Рязанский медуниверситет имеет очень серьезную научную базу и проводит реальные исследования, на этой основе можно и нужно создавать медицинский кластер».

Глава региона особо отметил, что самое главное сейчас – обеспечить учреждения здравоохранения собственными медицинскими кадрами и прежде всего врачами узкой специализации.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 июня 2017 года
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