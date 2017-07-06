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Главная страница / Рязанские новости / 07 июня 2017 года
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В Рязани поздравили социальных работников с профессиональным праздником

15:21 / Общество
Автор фото: Дмитрий Осинин | В Рязани поздравили социальных работников с профессиональным праздником
Фото: Дмитрий Осинин.

Сегодня, 6 июня, министр социальной защиты населения региона Денис Боков встретился со специалистами, работающими в социальной сфере. Он вручил им федеральные и ведомственные награды, знаки отличия губернатора Рязанской области.

После награждения собравшиеся в неформальной обстановке поговорили о развитии социальной сферы в регионе. Так, Денис Боков сообщил, что к концу текущего года заработная плата социальных работников будет составлять восемьдесят процентов от средней по региону.

На встрече было отмечено, что социальные работники воспринимаются подопечными как близкие люди и зачастую делают для них больше, чем родственники. В связи с этим в социальной сфере работают действительно неравнодушные люди.

Собравшиеся говорили и о том, что следует применять новые методы работы. В качестве примера был приведен опыт Рыбновского комплексного центра социального обслуживания населения. Там в обслуживании пожилых людей помогают волонтеры.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 июня 2017 года
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