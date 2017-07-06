Глава рязанского региона Николай Любимов: «Поддержка семей при рождении первого ребенка может в значительной степени стимулировать рождаемость»

Об этом глава региона заявил сегодня на пресс-конференции

Отвечая на вопрос рязанского журналиста о возможностях реализации инициативы, Николай Любимов отметил: «Это – общегосударственная политика. Не только Рязанской области нужно, чтобы в регионе рождалось больше детей. Если бюджет позволит оказывать такую поддержку семьям, думаю, что это в значительной степени простимулирует рождаемость».

С предложением предусмотреть такую меру поддержки для российских семей глава региона Николай Любимов выступил на Петербургском международном экономическом форуме в рамках сессии «Три измерения эффективности здравоохранения».

Николай Любимов отметил, что по инициативе Президента РФ В.В. Путина продлена программа действия материнского капитала. Это реальная помощь семьям с детьми, она работает на повышение рождаемости. Оказание поддержки при рождении первого ребенка сможет стать дополнительной мерой в решении демографических задач.

Источник: сайт правительства Рязанской области