В Рязани изменился график работы киосков по продаже проездных билетов

Как сообщает сайт администрации областного центра, киоски по продаже проездных билетов и транспортных карт «УмКА» будут работать по новому графику.

С начала июня 12 самых востребованных киосков будут работать ежедневно, кроме 6-го и 22-го календарных дней, по следующим адресам:

- ул. Дзержинского, д. 19А (УРТ);

- ул. Московское шоссе, д. 6 (киоск за остановкой);

- ул. Дзержинского, д. 73 (киоск на остановке);

- ул. Полетаева, д. 34 (киоск на остановке);

- ул. Советской армии, д. 9 (киоск на остановке);

- ул. Грибоедова, д. 50А (киоск);

- ул. Интернациональная, д. 16 (киоск на остановке);

- ул. Новоселов, д. 33г (киоск на остановке);

- ул. Касимовское шоссе, д. 30 корп. 3 (киоск на остановке);

- ул. Октябрьская, д. 64 (киоск на остановке);

- ул. Интернациональная, д. 3а корп. 1 (киоск на остановке);

- ул. Маяковского, д. 72 (киоск на остановке).

Теперь безлимитные проездные билеты можно пополнить до 15 числа на текущий месяц, а с 16 числа – на следующий.

По прежнему графику – с 23 числа текущего месяца по 5 число следующего месяца – работают три киоска, расположенные в районе д. 13 по Куйбышевскому шоссе, д. 13А по улице Юбилейной и д. 63 по улице Новой. В случае необходимости график работы этих пунктов также может быть пересмотрен, сообщают в управлении транспорта.

Время работы всех киосков: с 8.00 до 18.00, технический перерыв: с 12.30 до 13.15 и с 15.00 до 15.15.