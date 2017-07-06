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Главная страница / Рязанские новости / 07 июня 2017 года
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В Рязанской области проверки качества ремонта дорог будут вестись постоянно

15:31 / Власть
О том, что будет предъявлять такое требование к дорожным службам региона, врио губернатора Николай Любимов заявил сегодня на пресс-конференции

Глава региона Николай Любимов отметил, что качеству ремонтных работ на автомобильных дорогах области уделяется самое пристальное внимание.

Проводить проверку дорожных работ необходимо еще на этапе укладки первого слоя асфальта и сразу выставлять претензии подрядчикам по выявленным нарушениям. Такое поручение я давал, – подчеркнул Николай Любимов. – Буду требовать, чтобы такие проверки не были точечными, а проводились постоянно везде, где ведутся дорожные работы, чтобы подрядчик сразу исправлял допущенные ошибки.

Как отметил Николай Любимов, имеющаяся в регионе дорожная лаборатория будет дооснащаться современным оборудованием, которое позволит осуществлять проверку материалов, используемых сегодня в ремонте дорог. «Тех, кто не выполняет свою работу качественно, мы будем вносить в реестр недобросовестных поставщиков», – сказал глава региона. При этом, по словам Николая Любимова, нужны определенные решения на федеральном уровне для того, чтобы эта мера стала реально эффективной в отношении таких подрядных организаций.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 июня 2017 года
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