В Рязанской области проверки качества ремонта дорог будут вестись постоянно

О том, что будет предъявлять такое требование к дорожным службам региона, врио губернатора Николай Любимов заявил сегодня на пресс-конференции

Глава региона Николай Любимов отметил, что качеству ремонтных работ на автомобильных дорогах области уделяется самое пристальное внимание.

Проводить проверку дорожных работ необходимо еще на этапе укладки первого слоя асфальта и сразу выставлять претензии подрядчикам по выявленным нарушениям. Такое поручение я давал, – подчеркнул Николай Любимов. – Буду требовать, чтобы такие проверки не были точечными, а проводились постоянно везде, где ведутся дорожные работы, чтобы подрядчик сразу исправлял допущенные ошибки.

Как отметил Николай Любимов, имеющаяся в регионе дорожная лаборатория будет дооснащаться современным оборудованием, которое позволит осуществлять проверку материалов, используемых сегодня в ремонте дорог. «Тех, кто не выполняет свою работу качественно, мы будем вносить в реестр недобросовестных поставщиков», – сказал глава региона. При этом, по словам Николая Любимова, нужны определенные решения на федеральном уровне для того, чтобы эта мера стала реально эффективной в отношении таких подрядных организаций.

Источник: сайт правительства Рязанской области