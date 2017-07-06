Профессор рязанского госуниверситета выступила с лекцией на «Красной площади»

В Пушкинский день в рамках Всероссийского книжного фестиваля «Красная площадь» на площадке «Регионы России» состоялась публичная лекция на тему: «Пушкин и Есенин как выразители русского национального самосознания». Перед участниками фестиваля выступила доктор филологических наук, профессор, руководитель Есенинского научного центра РГУ имени С.А. Есенина, член Комиссии по культуре Общественной палаты РФ Ольга Ефимовна Воронова.

В лекции были затронуты дискуссионные проблемы:

– Пушкин и пушкинская традиция в художественном сознании Есенина. Есенин как «Пушкин XX века», «крестьянский Онегин»;

– Россия и Западная Европа, Россия и Америка в восприятии Пушкина и Есенина;

– Пушкин и Есенин в отношении к православию: эволюция поэтов в вопросах веры;

– концепция национальной истории в творчестве Пушкина и Есенина. Пугачев пушкинский и есенинский;

– родное и вселенское: «моцартианская» стихия в личности Пушкина и Есенина;

– «Человек в черном» Пушкина и «Черный человек» Есенин;

– Пушкин и Есенин – певцы русского мира.

Ольга Ефимовна Воронова – автор около 200 научных трудов, опубликованных в России, а также в странах дальнего и ближнего зарубежья представила свои монографии о Есенине и ответила на вопросы участников фестиваля.