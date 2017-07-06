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Главная страница / Рязанские новости / 07 июня 2017 года
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В рязанском троллейбусе читали стихи Пушкина

16:38 / Культура
Прошла традиционная акция «Читающий троллейбус»

Как сообщает сайт регионального министерства молодежной политики, физкультуры и спорта, акция была посвящена 218-летию со дня рождения Александра Пушкина и Дню русского языка. Проект «Читающий троллейбус» проходит в Рязани уже на протяжении 9 лет. В этот раз старт акции дали на площади Ленина. К участникам обратились первый заместитель министра культуры и туризма Рязанской области Марина Горожанова, начальник отдела регионального министерства молодежной политики, физической культуры и спорта Вячеслав Данченко и заместитель начальника управления культуры администрации города Рязани Михаил Тихонский.

В рамках акции с 11 до 15 часов по маршруту №10 курсировал «Читающий троллейбус». В его салоне лежали сборники Пушкина, а стены украсили строки из стихотворений поэта. Помимо этого работал «Открытый микрофон»: все желающие смогли прочитать пассажирам троллейбуса не только стихотворения Александра Сергеевича, но и других поэтов, а также произведения собственного сочинения.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 июня 2017 года
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