Житель Рязани в своем доме организовал склад огнестрельного оружия и боеприпасов

Возбуждено уголовное дело

Как сообщает сайт УМВД России по области, в доме, расположенном в частном секторе Московского района Рязани, сотрудники полиции вместе со специалистами отдела Росгвардии по области обнаружили большое количество оружия и боеприпасов.

В поле зрения полицейских оказался 36-летний рязанец, ранее судимый за дачу взятки должностному лицу. Оперативникам показалось подозрительным, что мужчина проявляет интерес к огнестрельному оружию. Во время обследования в его доме обнаружили пистолет ПМ; два револьвера, кустарно переделанные из сигнального и газового пистолетов для стрельбы боевыми патронами, пятизарядную винтовку ТОЗ-17, 180 патронов различного калибра для боевого и охотничьего оружия, два снаряда калибра 30 мм, являющиеся осколочно-фугасно-трассирующими боеприпасами. Также оперативники обнаружили учебный гранатомет РПГ-26 с выстрелом к нему, учебную гранату и пулеметную ленту.

Специалисты вывезли боеприпасы на специальный полигон и уничтожили.

Владельца арсенала заключили под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ – незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, что наказывается лишением свободы на срок до 4 лет.