Известный фоторепортер, преподаватель фотодела факультета журналистики МГУ им.М.В.Ломоносова Сергей Шахиджанян провел мастер-класс для рязанских журналистов

В конференц-зале рязанского Дома печати не смолкали щелчки фотокамер. И не только потому, что пообщаться со специальным корреспондентом газеты «Вечерняя Москва» пришли люди, увлеченные фотосъемками. Сергей Владимирович привез с собой часть коллекции фотоаппаратуры из личного собрания, насчитывающего более 120 редких камер, и каждый мог испытать тот или иной раритет в действии. С подробного экскурса в историю фотожурналистики и начался мастер-класс. Пришедшие увидели настоящий дагерротип, сделанный в 1850 году. И здесь же в фойе, в импровизированной фотолаборатории смогли повторить процесс его изготовления, используя вместо металлической пластины лист фотобумаги. Участники мастер-класса подержали в руках коллекционный фотоаппарат «Лейка», с которым отправлялся на съемки сам Картье-Брессон. Увидели, какой техникой фотографировали легендарные фронтовые корреспонденты Евгений Халдей и Роберт Каппа.

Эволюция фототехники отразилась и на содержании фотографий. Об этих изменениях поведал аудитории Шахиджанян и рассказал о личном опыте съемок в экстремальных условиях.

Коснулся он и этических моментов в работе репортеров.

«Где кончаются правила и начинается фотография, – никому до сих пор не известно. Конечно, есть неоспоримые этические требования к работе репортеров, которые нарушать нельзя. Например, когда речь идет о спасении жизни человека. Но в остальном это – тонкий лед, ты никогда не знаешь, когда нарушаешь, а когда нет. Во всех спорных ситуациях я стараюсь не лезть на рожон, а пытаюсь договариваться. Если это не работает, значит, не работает. Я не делю фотожурналистику на жанры. Для меня более важно искать интересное в обыденном. Среди моих коллег много людей, отдавшие себя фотографии без остатка. Я тоже был и на войне, и в сложных ситуациях, когда мог серьезно пострадать. Сейчас я пришел к убеждению, что семейные ценности значат гораздо больше, чем фотографический успех».

«Совершенство техники привело к тому, что делать кадры могут все. Но профессионал от дилетанта отличается тем, что первый знает, в какую дверь войти и что нужно делать», – заключил Сергей Шахиджанян, пожелав коллегам удачи и творческого настроя.