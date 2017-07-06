Здание бывшего училища связи в Рязани временно решено не продавать

Во время сегодняшней пресс-конференции глава региона Николай Любимов прокомментировал ситуацию со зданием бывшего училища связи, которое исключено из областной программы приватизации. Как объяснил Николай Любимов, для объекта так и не нашелся покупатель, поэтому «выставлять его на торги бессмысленно».

– Здание никто не хочет покупать, а за копейки продавать его мы не собираемся, – заявил руководитель области.

Сейчас здание законсервировано, не разрушается. Поэтому, по мнению Николая Любимова, сейчас лучше подождать, а потом найти для него собственника, который гарантировал бы эффективное дальнейшее использование этого объекта.