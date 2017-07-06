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Главная страница / Рязанские новости / 07 июня 2017 года
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Здание бывшего училища связи в Рязани временно решено не продавать

17:49 / Власть

Во время сегодняшней пресс-конференции глава региона Николай Любимов прокомментировал ситуацию со зданием бывшего училища связи, которое исключено из областной программы приватизации. Как объяснил Николай Любимов, для объекта так и не нашелся покупатель, поэтому «выставлять его на торги бессмысленно».

– Здание никто не хочет покупать, а за копейки продавать его мы не собираемся, – заявил руководитель области.

Сейчас здание законсервировано, не разрушается. Поэтому, по мнению Николая Любимова, сейчас лучше подождать, а потом найти для него собственника, который гарантировал бы эффективное дальнейшее использование этого объекта.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 июня 2017 года
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