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Главная страница / Рязанские новости / 07 июня 2017 года
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В клепиковских селах Рязанской области врачи работают на выездах

17:49 / Здоровье
В клепиковских селах Рязанской области врачи работают на выездах

В Малахове стартовал проект, направленный на сохранение здоровья и активного долголетия сельского населения. Проект назвали «Здоровое сердце», с идеей его проведения выступили сотрудники Клепиковской ЦРБ.

Основная идея проекта: организация и проведение выездных скринингов населения. Речь идет об экспресс-обследовании жителей на предмет выявления признаков сердечно-сосудистых заболеваний на ранней стадии. Не секрет, что люди редко обращаются к врачам с легкими симптомами, а когда недомогание перерастает в серьезную болезнь, лечить ее, порой, бывает уже поздно.

Именно поэтому медики решили не дожидаться, когда люди придут на обследование в поликлинику, а отправились по населенным пунктам сами. Тем более, что это помогает им решить задачу, поставленную главой региона Николаем Любимовым: обеспечить доступность медицинских услуг.

– В составе нашей бригады – кардиолог, эндокринолог, хирург, невролог, – рассказывает главный врач Клепиковской ЦРБ Галина Цыганова. – Все они – хорошие специалисты, профессионалы своего дела, которые благодаря современному оборудованию смогут не только выявить нарушения в работе вашего сердца, но и проверят другие системы организма, дадут вам рекомендации по ведению здорового образа жизни.

– Самая главная ценность в жизни человека – это его здоровье, - уверена начальник управления Пенсионного фонда РФ по Клепиковскому району Светлана Косарева. – Не зря глава нашего региона Николай Любимов уделяет такое внимание развитию системы здравоохранения. Но в сохранении и укреплении здоровья много значат и усилия самого человека. Нужно знать состояние своего организма, прислушиваться к нему, вести здоровый образ жизни. В этом выездные скрининги тоже помогают: врачи дают рекомендации по питанию, физической нагрузке, режиму дня. Замечательный и очень нужный проект.

Проект поддержан и местным отделением партии «Единая Россия». Как подчеркнула руководитель исполкома МО Дарья Ладышкина, основная задача партии на местах – это тесное взаимодействие с населением, решение острых, наболевших проблем. «Понимая чувствительность восприятия населением любых проблем в области медицинского обслуживания, мы не можем не приветствовать инициаторов данного проекта», – поблагодарила врачей представитель партии.

В день старта проекта пройти медицинское обследование смогли более 50 человек из Малахова и близлежащих населённых пунктов. В скором времени бригада медиков доедет и до других населённых пунктов района.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 июня 2017 года
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