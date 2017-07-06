В день эколога в областном центре стартовал экомарафон «Экологические тропы Рязани»

В рамках проекта по экологическому просвещению населения и популяризации экологического туризма в День эколога, 5 июня в Нижнем городском парке на улице Ленина был дан старт экомарафону «Экологические тропы Рязани», инициированному преподавателями и студентами естественно-географического факультета РГУ им. Есенина. При поддержке городской администрации экомарафон продлится в течение всего лета.

Экомарафон подразумевает участие в игре «Узнай свой экогород». Выполняя задания, размещенные в тематической группе «ВКонтакте», все рязанцы смогут виртуально пройти экологическими и туристическими тропами, узнать о самых живописных местах города, о растениях и насекомых, включенных в Красную книгу Рязанской области. По словам одного из инициаторов проекта преподавателя РГУ им. Есенина Виолетты Черной, «разнообразие форматов мероприятий, направленных на решение экологических вопросов, обеспечивает системность, на которую ориентирует нас глава региона Николай Любимов». Виолетта Черная выразила надежду, что, несмотря на каникулярное время, в экомарафоне примут участие и школьники, и взрослые горожане.

Проект поддержан местным отделением партии «Единая Россия», поэтому на старте в зале было много партийцев. Они – не только участники экомарафона, но и активные пропагандисты самого замысла, привлекающие к участию в проекте всех горожан.

Чтобы стать участником игры необходимо зарегистрироваться в группе «ВКонтакте». Задания выкладываются в группу 2 раза в неделю. Первый этап игры начался непосредственно в ходе презентации проекта. Темой заданий стали «Редкие растения Рязанщины»

В рамках презентации экомарафона состоялся показ и обсуждение фильма с участием Леонардо Ди Каприо – нового посла ООН по проблемам климата – «Спасти планету». Перед просмотром фильма замглавы администрации Рязани Ольга Свинцова предложила всем участникам презентации экопроекта сделать «экоселфи» и выложить из в соцсетях в память о Дне эколога, который все неравнодушные к экологическим вопросам рязанцы провели вместе.

По завершении встречи инициаторов проекта поблагодарила директор школы №36 Татьяна Гречанинова. Она уверена, что без экологического просвещения нет и не может быть воспитания молодежи, и напомнила о том, какое значение глава региона Николай Любимов придает решению экологических вопросов, вникая в каждую деталь стоящих перед регионом проблем: от сохранения чистоты водоемов до оборудования предприятий необходимыми инженерными системами для борьбы с загрязнением окружающего мира.