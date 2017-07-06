Всех желающих приглашают в Рязань историческую, литературную, военную, культурную и индустриальную

В областном центре стартовал проект «История улиц родного города»

Сегодня в Советском районе города для подростков, отдыхающих в школьных лагерях, состоялась квест-экскурсия «Рязань историческая». Таким достаточно оригинальным образом был дан старт новому экскурсионно-краеведческому проекту «История улиц родного города». Его инициаторы – педагоги-краеведы детско-юношеского центра «Звезда» – разработали более 50 экскурсионных маршрутов по городу для жителей и гостей Рязани всех возрастных категорий.

Инициаторы проекта планируют проводить часовые экскурсии в форме квестов – последовательного выполнения заданий. Направления экскурсий – «Историческая Рязань», «Литературная Рязань», «Военная Рязань», «Культурная Рязань», «Индустриальная Рязань». В день старта проекта экскурсоводы-школьники Городского школьного экскурсионно-туристского агентства провели экскурсии по двум туристическим маршрутам Советского района.

Первый маршрут начался у Художественного музея, прошел по улицам Полонского и Николодворянской и завершился посещением музея Боевой Славы в школе №7. Второй маршрут стартовал у дома Салтыкова-Щедрина, прошел по улице Ленина и закончился прогулкой по Рязанскому кремлю.

По словам одного из инициаторов проекта, историка-краеведа, педагога допобразования ДЮЦ «Звезда» Игоря Канаева, экскурсии рассчитаны на школьников, их родителей, ветеранов Великой Отечественной войны, жителей микрорайонов. Коллективные или индивидуальные – они будут проходить во всех районах города. «С точки зрения историка, Рязань – уникальный город. Очень приятно, что туристический поток к нам в город все возрастает: нам действительно есть, что показать, и чем по-хорошему похвалиться», – сказал Игорь Канаев.

Его коллега по педагогической деятельности, директор школы № 36 Татьяна Гречанинова видит в проекте большие перспективы. «Такие экскурсии позволят развивать так называемый внутренний туризм, – считает Татьяна Владимировна. – Это хорошо со всех точек зрения. Но самое важное – это то, что развитие внутреннего туризма в целом хорошо стимулирует инвестиционное направление, о чем говорит глава региона Николай Любимов».