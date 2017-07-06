В Год экологии леса в Рязанской области будут восстанавливать на площади более 6500 гектаров

Экологические вопросы стали главными в повестке дня заседания Совета при полномочном представителе Президента РФ в ЦФО. В работе Совета принял участие глава региона Николай Любимов

Заседание Совета провел полпред в ЦФО Александр Беглов. На заседании были рассмотрены вопросы реализации приоритетного направления «Экология» в субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах ЦФО. В их числе – политика в сфере охраны окружающей среды, повышении экологической устойчивости регионов, мероприятия по снижению антропогенного воздействия на открытые водоемы-источники питьевого водоснабжения.

В рамках совещания также обсуждались наиболее значимые проекты приоритетного направления «Экология»: «Чистая страна», «Вода России», «Дикая природа». Проекты направлены на решение актуальных проблем, касающихся ликвидации накопившихся отходов, бережного использования водных ресурсов, защиты редких видов животных и растений. Полпред Президента РФ в Центральном федеральном округе Александр Беглов отметил важность обсуждаемых вопросов как для ЦФО, так и для страны в целом: «Центральный федеральный округ – это максимально освоенная промышленная территория, с высокой степенью урбанизации, с интенсивно функционирующим агропромышленным комплексом, самой развитой транспортной и энергетической инфраструктурой, – подчеркнул Александр Беглов. – И хотя по большинству экологических показателей ситуация в ЦФО вполне благополучна, экологические вопросы должны находиться постоянно в зоне особого контроля».

В Рязанской области в целях реализации приоритетного направления «Экология» действует государственная программа «Развитие водохозяйственного комплекса, лесного хозяйства и улучшение экологической обстановки». Кроме того, в регионе реализуется ряд инвестиционных проектов в различных сферах природопользования, поддерживаются экологические инициативы промышленных предприятий. На совещании правительству Рязанской области поставлена задача – до конца 2017 года утвердить территориальную схему обращения с отходами.

В рамках Года экологии в Рязанской области предусмотрены мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду, совершенствованию управления с отходами, охране водных и лесных ресурсов, лесовосстановлению. В частности, запланировано строительство станций очистки питьевой воды в муниципальных образованиях, проведение работ по реабилитации и благоустройству водоемов, очистка берегов водоемов Рязанской области от мусора в рамках Всероссийской экологической акции «Вода России». В регионе пройдут экологическая акция по очистке и облагораживанию родников «Чистые родники Рязанского края», совместно с Липецкой и Тульской областями – межрегиональная акция «Нашим рекам – чистые берега». В сфере охраны лесных ресурсов запланированы мероприятия по лесовосстановлению на площади более 6500 гектаров, проведение комплекса оперативно-профилактических мероприятий «Защитник леса» и ряда других акций с участием жителей региона.

Источник: сайт правительства Рязанской области