В стране кукольных чудес

Искусство изготовления авторских кукол вполне под силу детям

Особое направление прикладного творчества – создание авторской куклы. Мастера-кукольники – люди обычно взрослые, тем не менее есть в Рязани творческое объединение, где этому искусству обучают и детей. Студия авторской куклы «Страна чудес» в галерее «Для тебя» на улице Кольцова в Рязани представила свою первую выставку работ.

Студия существует год, руководит объединением Лариса Семочкина. У нее богатый и творческий, и педагогический опыт. Интересу мастерицы к авторской кукле уже десять лет. В свое время Лариса Савельевна училась в школе кукольного дизайна Светланы Воскресенской в Москве, а потом в течение шести лет сама обучала юных рязанцев искусству создания авторской куклы на базе Рязанского дворца детского творчества. Выйдя на пенсию, уволилась, но, уступив просьбам любимых учениц, продолжила занятия уже в стенах творческой мастерской на улице Кольцова.

На выставке – более 30 кукол, которые сделали за год пять учениц Ларисы Савельевны. Здесь персонажи любимых мультфильмов, сказочные животные, фантастические существа. Каждая кукла – со своим неповторимым обликом и характером. Девочки создают свои шедевры из ткани, папье-маше, специального пластика.

– Чтобы сделать куклу, нужно огромное трудолюбие, усидчивость и, конечно, фантазия. Надо передать выражение лица, сделать костюм, прическу – здесь очень много направлений декоративно-прикладного творчества. Этот процесс завораживает, образ рождается на глазах, – говорит Лариса Семочкина.

У студии уже есть первые творческие достижения. В этом году работа одной из воспитанниц, Анны Вишняковой, заняла призовое место на IX Российском открытом конкурсе декоративно-прикладного и народного творчества «Волшебные краски детства».