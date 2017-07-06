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Выпуск № 102 (5389)
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Главная страница / Рязанские новости / 07 июня 2017 года
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По максимуму

00:01 / Спорт
Рязанская нефтеперерабатывающая компания провела зональный тур ХIII летней Спартакиады НК «Роснефть»
По максимуму

Соревнования проходили с 29 мая по 1 июня на спортивных площадках города. Участники боролись за победу в 11 видах спорта.

Всего в зональном туре приняли участие более 300 спортсменов-нефтяников из 8 дочерних предприятий компании, приехавших из Украины, Удмуртии, Саратова, Москвы, Смоленска, и, конечно же, рязанская физкультурная дружина. Рязанская НПК принимает зональный тур Спартакиады уже в четвертый раз. Нефтяники соревновались в самых популярных видах спорта: легкой атлетике, мини-футболе, баскетболе, гиревом спорте, шахматах, перетягивании каната, настольном теннисе и волейболе. В каждой дисциплине разворачивалась упорная борьба. В общекомандном зачете лидером состязаний стала команда работников «Удмуртнефти», на втором месте – команда Саратовского НПЗ, спортсмены Рязанской НПК – на третьем месте. Победители получили кубки, дипломы и денежные сертификаты. Команды, занявшие первое и второе места, выступят в финале летней корпоративной Спартакиады «Роснефти», который пройдет в сентябре.

Развитие спорта является одним из ключевых пунктов социальной политики «Роснефти». Каждый пятый сотрудник нефтезавода и смежных предприятий регулярно занимается спортом, для этого специально арендуют спортивные залы, нефтяники участвуют в различных видах соревнований на всероссийском и региональных уровнях. Спартакиада «Роснефти» – яркое событие в корпоративной жизни, к которому готовятся и выкладываются на стартах по максимуму. Финальному этапу предшествуют зональные туры. Первые соревнования Спартакиады «Роснефти» состоялись в 2005 году и были приурочены к 10-летию компании. С тех пор Спартакиада вошла в жизнь нефтезавода, стала доброй традицией и главным спортивным праздником. Целью Спартакиады всегда было привлечение сотрудников нефтеперерабатывающей отрасли к здоровому образу жизни, систематическим занятиям физической культурой и спортом, поддержание спортивных традиций.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 102 (5389) от 07 июня 2017 года
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