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Главная страница / Рязанские новости / 07 июня 2017 года
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Вслед за Паустовским

00:01 / Культура
У нас есть возможность пройти вслед за писателем по России
Вслед за Паустовским

Константин Георгиевич Паустовский, 125-летие со дня рождения которого мы отметили 31 мая, много путешествовал – объездил почти весь Советский Союз, побывал во многих странах мира. В странствиях по свету знакомился с городами и народами, с людьми разных профессий. Читая теперь его произведения, мы становимся свидетелями исторических событий, вслед за писателем узнаем о любимых им городах и поселках.

Где работалось ему наиболее плодотворно? Где природа была созвучна его душе? Таких мест не много. Одно из них – рязанская земля. Здесь созданы многие его произведения. «Мещерский край, лесной прекрасный край к северу от Рязани. Этот край является, пожалуй, наилучшим выражением русской природы с ее перелесками, лесными дорогами, пойменными приокскими лугами, озерами, с ее широкими закатами, дымом костров, речными зарослями и печальным блеском звезд над спящими деревушками», – писал он, воспевая те места, которые были близки и уроженцу Рязанщины Сергею Есенину.

О городе Спас-Клепики, во второклассной учительской школе которого учился будущий поэт, у Паустовского необычайно яркие впечатления: «Ничто – ни лиловый воздух Эгейского моря, ни розовеющий мрамор Эллады, ни синий сказочный воздух Сицилии, ни тусклая дымка над Парижем – ничто не может приглушить нашу память о своей стране, я испытал это на себе, когда в садах Версаля я вспомнил крошечный городок Спас-Клепики, и у меня заныло сердце… Я не боюсь признаться, что поэзия сонного летнего дня в таком городке была ближе моему сердцу, чем величавая пустынность версальских садов».

Конечно, Паустовского при всей его любви к природе нельзя считать лишь писателем-пейзажистом или автором, писавшим прежде всего для детей. Его наследие многообразно. Причем еще многое из его творческого наследия не только не опубликовано, но и не прочитано специалистами.

125-летию Паустовского посвящен конкурс короткого рассказа по мотивам «Старой рукописи» Паустовского, в котором приняли участие авторы России и зарубежья. Жюри конкурса, которое возглавлял писатель и общественный деятель Альберт Лиханов, присудило первое место Сергею Багрову из Вологды за рассказ «Силачиха». Приветствуя участников конкурса, Альберт Анатольевич вспомнил о своем общении с Паустовским – не личном, а эпистолярном. И передал письмо Константина Георгиевича в фонды Российского государственного архива литературы и искусства.

Именно здесь в рамках акции «Ночь в архиве» 26 мая состоялось награждение победителей конкурса. Директор Московского литературного музея-центра К.Г. Паустовского Анжелика Дормидонтова провела экскурсию по развернутой в архиве выставке, рассказывающей об истории создания, прототипах и публикации одной из наиболее известных новелл писателя – «Телеграмма».

Центральное же событие года 125-летия писателя – международная научно-практическая конференция «Литературное наследие Константина Паустовского в XXI веке: актуальность и проблемы интерпретации», проходившая в Москве и Тарусе с 29 по 31 мая. Этой конференции не случайно уделяется большое внимание. Многие доклады были посвящены неизвестным текстам писателя. Например, характеристике обширного фонда Паустовского в Государственном литературном музее. В 2014 году в этот музей поступила коллекция документов, хранившихся у второй жены писателя Валерии Навашиной-Паустовской. Среди них – автографы юношеских стихов и повести 1920-х годов «Пыль земли Фарсистанской», переписка, материалы к биографии. В фондах другого музея – Государственного музея К.А. Федина (Саратов) – хранятся 26 писем Паустовского, а также неопубликованные материалы, переданные в музей дочерью писателя Ниной Фединой, которой Паустовский посвятил рассказы «Стальное колечко» и «Равнина под снегом». В Архиве А.М. Горького Института мировой литературы имени А.М. Горького Российской академии наук находится значительно отличающийся от опубликованного варианта отклик Паустовского на смерть Горького. Об этих и других уникальных документах расскажут участники конференции, организованной Московским литературным музеем-центром К.Г. Паустовского, Институтом мировой литературы имени А.М. Горького РАН, Государственным литературным музеем и Литературным институтом имени А.М. Горького. В конференции принимают участие ученые, преподаватели высших и средних учебных заведений, работники музеев из России, Украины, Беларуси, Индии, из разных регионов России. Среди них – и представители Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького.

В рамках конференции проходит презентация выставки из фондов Российской государственной библиотеки и Московского литературного музея-центра К.Г. Паустовского. На этой выставке, которая будет работать в течение месяца, представлены материалы Паустовского, начиная от рукописей газетных очерков периода Первой мировой войны и номеров газет, в которых они были опубликованы, до многочисленных изданий писателя на разных языках народов мира.

Конечно, о Паустовском, творчество которого неразрывными нитями сплетено с рязанским краем, вспоминают в этом году и в Рязани. В числе юбилейных событий – научные чтения «Наследие К.Г. Паустовского: литературно-краеведческий и эколого-просветительский аспекты», которые пройдут с 22 по 23 сентября 2017 года в Рязани и Клепиковском районе Рязанской области как рязанский региональный этап конференции «Литературное наследие Константина Паустовского в XXI веке». Организаторы чтений – Московский литературный музей-центр К.Г. Паустовского, Институт мировой литературы имени А.М. Горького РАН, Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького, Национальный парк «Мещерский». Гости отправятся по литературному маршруту Рязань – Солотча – Спас-Клепики – «Кордон 273».

Осенью в Рязани можно будет подвести некоторые итоги юбилейного года. А сейчас у нас есть возможность погрузиться в творчество Паустовского, следуя вслед за ним по просторам России.

Максим Скороходов,
ученый секретарь Есенинской группы ИМЛИ РАН,
кандидат филологических наук,
лауреат премии правительства Рязанской области
имени С.А. Есенина в области литературы и искусства

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 102 (5389) от 07 июня 2017 года
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