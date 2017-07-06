Всем детям – здоровые улыбки

Юных рязанцев будут учить, как сохранить здоровье зубов

В День защиты детей в Рязани открылся лечебно-профилактический стоматологический центр «Бобреша». Не секрет, что зубы у детей и подростков болят часто. Проблемы же с зубами грозят немалыми неприятностями для всего организма. А ведь предотвратить кариес гораздо легче, чем его лечить. Поэтому рязанские стоматологи решили проводить для детей и их родителей «Уроки здоровья».

С инициативой социального лечебно-образовательного проекта «Уроки здоровья» выступил коллектив стоматологической клиники «Прайм-стоматология». Это очередной шаг в направлении, которое руководитель Рязанской области Николай Любимов не раз называл приоритетным – необходимость обеспечить доступность и качество медицинских услуг. Идею медиков поддержали местное отделение партии «Единая Россия» и депутатский корпус.

– Глава нашего региона Николай Викторович Любимов основным приоритетом обозначил повышение качества жизни населения. Это в том числе забота о нашем здоровье. Залог здоровья – профилактика. В последние годы распространенность стоматологических заболеваний среди детей выросла, потому мы решили выйти с инициативой создания нового лечебно-профилактического центра, где дети и их родители смогут бесплатно получать необходимые знания для сохранения своего здоровья, – рассказал директор сети клиник «Прайм-стоматология» Павел Яковлев.

Один из инициаторов проекта, кандидат медицинских наук, врач-стоматолог, ортодонт клиники Владимир Тихонов пояснил, что кариес опасен не только сам по себе. Он может привести к проблемам с органами пищеварения, с обменом веществ.

– Мы будем на безвозмездной основе обследовать детей в полном объеме и рассказывать, как правильно следить за состоянием зубов и полости рта. Как показывает практика, многие родители считают, что молочные зубы лечить не стоит, они все равно поменяются. Между тем здоровье временных зубов – это залог здоровья постоянных зубов. И взрослым, и детям это надо объяснять, – обратил внимание Владимир Тихонов.

Центр планирует наладить тесное взаимодействие со школами и детскими садами города. Для проведения «уроков здоровья» здесь есть все необходимое – высококлассные специалисты и новейшее оборудование. Стоматологи клиники умеют заинтересовать детей, превращая каждое посещение в игру. Располагающая атмосфера, положительные эмоции помогут ребенку преодолеть страх перед зубным врачом. На макетах малышам покажут, как правильно чистить зубы, а взрослым объяснят, как подбирать зубные щетки и пасты. На примере живых наглядных пособий – обитателей аквариумов, среди которых есть и акулы, – посетителям расскажут об особенностях строения зубов. В программу уроков входит также показ самого современного стоматологического оборудования, практической работы зубных техников. Всем пришедшим на занятия будут выдаваться специальные памятки.

В открытии центра «Бобреша» приняли участие представители министерства здравоохранения региона, Рязанской городской Думы, префектуры Октябрьского района Рязани, медицинского, педагогического, родительского сообщества. Для гостей провела экскурсию главный врач клиники Наталья Цветкова.

Заместитель министра здравоохранения региона Олег Митин поблагодарил коллег за доброе начинание, которое позволит сохранить и укрепить здоровье юных рязанцев. Председатель Рязанской городской Думы Владислав Фролов подчеркнул, что новая инициатива позволит сформировать у детей правильное отношение к своему здоровью, что необходимо для здорового образа жизни. Главный врач клинической больницы имени Н.А. Семашко Людмила Сорокина указала, что проект укрепит и разовьет межведомственные связи учреждений образования и здравоохранения, позволит объединить усилия медиков и педагогов по воспитанию здорового поколения.

Олег Митин,

заместитель министра здравоохранения Рязанской области:

– Профилактика – это великая наука. Как врач я горячо приветствую любые мероприятия, направленные на распространение знаний о том, как сохранить здоровье. Отрадно, что проект задуман не только образовательным, но и лечебным. А это значит, что доступность медицинских услуг для горожан продолжает неуклонно расти, а система оказания медицинской помощи населению в целом – развиваться в том направлении, которое задает сегодня руководитель области Николай Любимов.

Прямая речь

Николай Любимов,

глава Рязанской области:

– Одна из первоочередных задач, стоящих перед региональной властью, – повышение качества и доступности медицинской помощи. Продолжается укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения. В первую очередь, это строительство комплекса клинической больницы скорой медицинской помощи в Рязани на 540 мест. Завершить работу планируется в 2019 году. Продолжается также создание сети фельдшерско-акушерских пунктов в сельских районах. Будет построен военный госпиталь. В поликлиниках области уже начинает внедряться новая система, которая позволяет развести потоки больных и здоровых людей, сократить время ожидания приема и увеличить время, которое врач может уделить пациенту.